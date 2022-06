Nedosažitelné vlastní bydlení? Češi na něj vydělávají přes 15 let, nejdéle v EU

Na nový byt v Praze s plochou 70 metrů čtverečních lidé vydělávají přes 17 let, o 2,4 roku více než loni. Vyplývá to z indexu dostupnosti bydlení CG-Index zpracovávaný developerem Central Group. V celé republice je pak nutno podle Indexu prosperity Česka na pořízení bytu vynaložit více než 15 ročních mezd. V Česku je tak pořízení vlastního bydlení podle analytiků České spořitelny a portálu Evropa v datech nejnákladnější v Evropské unii. Zástupci obou indexů to uvedli na tiskových konferencích.

Bydlení v Praze. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Divíšek Martin