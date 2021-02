Cena zemědělské půdy loni přesáhla „magickou“ hranici čtvrt milionu korun za hektar. Uvedla to společnost Farmy.cz, která její vývoj dlouhodobě sleduje. Oproti předchozímu roku je půda sice dražší jen o necelá čtyři procenta, zejména pro malé zemědělce se přesto stává téměř nedostupnou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kosík

„Při těchto cenách se mi investice do ní nikdy nevrátí,“ řekl Deníku farmář Petr Meduna, který u Staré Paky na osmi desítkách hektarů chová ovce a skot. „Alespoň už to neroste tolik jako před pár lety,“ konstatoval. Po kouskách proto stále menší pozemky dokupuje, nyní mu říká „pane“ 25 hektarů. Kdyby se jeho děti nechtěly zemědělství věnovat, bude alespoň zajištěn na stáří. Podle odborníků je totiž investování do půdy sázkou na jistotu.