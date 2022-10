Snižme důchod prominentům komunistického režimu, navrhuje ministr Jurečka

Lidé, kteří po celý život vydělávali měsíčně v průměru 20 tisíc korun hrubého, by příští rok získali podle údajů ministerstva novou starobní penzi 16 819 korun. Letos by jim ale sociální správa předčasný důchod o necelé tři měsíce před řádným termínem spočítala na 18 279 korun.

Pokud by člověk letos žádal o přiznání penze téměř rok před termínem, přiznal by mu úřad 17 701 korun a zhruba rok a půl před termínem pak 17 189 korun. U lidí s průměrným výdělkem 28 tisíc korun by penze, která by se stanovila příští rok, dosahovala 18 306 korun. Letos by nový předčasný důchod do tří měsíců před termínem byl 19 936 korun, do roku 19 292 korun a do roku a půl pak 18 719 korun.

U průměrných výdělků 40 tisíc korun by se v příštím roce stanovil důchod 20 537 korun. Lidem, kteří mají do nástupu na odpočinek necelého čtvrt roku před termínem, by se letos vypočítala předčasná penze 22 422 korun. O téměř rok a půl dřív by to bylo 21 015 korun. Pracovníci výdělkem v průměru 60 tisíc korun by získali příští rok starobní důchod 24 255 korun. Pokud jim chybí ani ne čtvrt roku a požádají o předčasnou penzi bez výplaty, letos stanovená částka činí 26 565 korun. Do roku před termínem by odpovídala 25 652 korun.

Pokud lidé požádají o dřívější důchod bez výplaty a budou dál pracovat, letošní vyšší částka se jim později při nástupu na odpočinek ještě dopočítá. Zástupci ministerstva doporučují podat žádost o případnou nevyplácenou předčasnou penzi co nejdříve.

O důchod ročně žádá kolem 100 tisíc lidí. Z nich asi 30 tisíc podává žádost o předčasnou penzi.