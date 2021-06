Ministerstvo školství připravilo systém jazykové přípravy cizinců na základní školy v České republice.

K dětem cizinců se v některých českých školách nechovají dobře, protože neumějí dobře jazyk. Ministerstvo školství proto připravilo systém jazykové přípravy. | Foto: Shutterstock

Aleska je Běloruska. Když přijela do Prahy, neuměla ani slovo česky. Začala chodit do 2. třídy ZŠ Mezi Školami v Praze 5. Za půl roku měla samé jedničky. Pak musela odjet domů. „Nastoupila jsem tam do 5. třídy a zůstala v Bělorusku necelé tři roky. Věděla jsem, že se chci vrátit do České republiky, a to se mi podařilo,“ říká Aleska, nyní už gymnazistka, která měla štěstí na podporu učitelů i rodiny.