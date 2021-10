Respirátory v práci

Nosit respirátor bude od 25. října povinné ve všech vnitřních prostorách staveb. Nasadit si je lidé budou muset také v práci, aby neohrožovali své kolegy. Pracovat respirátorem na obličeji tedy bude povinné také v takzvaných open spacech v kancelářských budovách. Jedinou povolenou výjimku budou mít lidé, kteří pracují v kanceláři sami, tehdy mohou respirátor sundat. Nasazený ho nemusejí mít ani pedagogové při výuce.

Do restaurace s certifikátem

Hostinští budou od 1. listopadu povinni kontrolovat, zda všichni hosté v jejich restauraci mají platné potvrzení. Po příchodu budou tedy zákazníci muset prokázat, že za sebou již déle než dva týdny mají dvě dávky očkování, že v uplynulých 180 dnech prodělali koronavirus, anebo se budou muset prokázat negativním testem. Bez toho je číšníci nesmí obsloužit. Pouze očkovaní „štamgasti“ hospod, které majitelé dobře znají a budou mít jejich jmenný seznam, nebudou ukazovat certifikát při každé návštěvě.

Výjimku budou mít také lidé, kteří si přijdou pro jídlo, které si odnesou s sebou pryč z provozovny. Také v provozovnách rychlého občerstvení v nákupních centrech budou lidé muset na vyžádání prokázat příslušný certifikát, kontrolovat je plošně u vchodu by ale nebylo technicky možné.

Testy s výrazně kratší platností a za plnou cenu

Vláda nově zkomplikuje život lidem, kteří se nechtějí nechat očkovat. Od 1. listopadu zkrátí dobu platnosti testů, navíc se preventivní testy potřebné kvůli návštěvám restaurací a kulturních akcí již nebudou hradit ze zdravotního pojištění. PCR testy budou nově platit jen tři dny místo týdne, platnost antigenních testů bude dokonce pouhých 24 hodin.

Povinnost platit za testy se nadále nebude týkat lidí, které kvůli podezření na koronavirus do testovacího centra pošle lékař či hygienik. Výjimku dostanou i lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, lidé očkovaní alespoň první dávkou vakcíny a děti až do dosažení 18 let. Zvyšuje se také věková hranice, do níž nebudou muset negativní test prokazovat menší děti. Dosud se to týkalo dětí až do šesti let, nově se věková hranice zdvojnásobuje až do 12 let.

Kratší karanténa

Novinkou od 25. října bude zkrácení karantény při podezření na koronavirovou nákazu. Pokud bude ukončena PCR testem s negativním výsledkem, budou v ní lidé muset místo dosavadních 14 dní setrvat již jen týden.