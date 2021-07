„Delta je tu. Je až osmkrát více infekční než britská mutace. Lidé naštěstí nekončí v nemocnicích,“ řekl mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš (ANO 2011) před poslanci, když reagoval na kritiku poslankyně Karly Maříkové (SPD). Té se nelíbila současná přísnost nastavených restrikcí. Podle premiéra mají vzhledem k šíření delta mutace opodstatnění.

A vláda postupně přitvrzuje. Změny si hlídají hlavně lidé mířící na zahraniční dovolenou. „Situaci sledujeme s manželkou neustále a z vývoje nadšeni nejsme. Máme objednanou dovolenou v Turecku, neradi bychom o ni přišli. Zvažujeme ale, že bychom si vybrali pobyt někde u moře v rámci EU,“ říká Petr Jaroš ze středních Čech.

Koronavirus se v těchto dnech nejvíce šíří v hlavním městě. Podle ministerstva zdravotnictví tu za posledních sedm dní přibylo 427 osob s nákazou Covid-19, což v přepočtu na 100 tisíc obyvatel činí 31,98 lidí. Tedy vůbec nejvíce v zemi. Odtud se pak nákaza šíří do středních Čech.

Další ohnisko je na Plzeňsku. V krajském městě se za zmíněné období nakazilo 57 lidí, přepočtu tedy 29,25 lidí na 100 tisíc obyvatel. Naštěstí, prozatím, neplatí úměra více nakažených rovná se více pacientů s velmi těžkým průběhem nemoci. Ke čtvrtečnímu dni leželi tři pacienti na jednotkách intenzivní péče; tedy nejméně od konce června.

Scénáře vývoje

Odhadnout prognózu vývoje šíření nákazy v příštích týdnech úplně nelze. Nicméně ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek poslancům v minulých dnech při prezentaci představil tři možné scénáře. Podle toho nejoptimističtějšího už se neobjeví žádné nové mutace a pandemie bude nadále zpomalovat. Střední cesta počítá s pozvolným nárůstem pacientů s Covidem-19, a to i díky alespoň třetinové účinnosti vakcín proti mutacím delta. Nicméně oba dva scénáře počítají s reprodukčním číslem R, tedy číslem udávající průměrný počet nakažených od pozitivně testovaného jedince, nižším než 1. Konkrétně na hodnotách 0,7 a 0,9. Naplnění zmíněných scénářů se ovšem nyní jeví jako nereálné. V Česku totiž ve čtvrtek číslo R stouplo na 1,2, přičemž nad kritickou hranicí jedna se drží už více než týden.

Nejčernější scénář počítá s výrazným nárůstem počtu nově nakažených již v průběhu letních měsíců. Mutace, a to včetně delty, by se šířily až pětkrát rychleji. Na konci července by tak mohlo být až 14 tisíc nakažených lidí, o měsíc později by se číslo mohlo vyšplhat na 40 tisíc lidé s nemocí Covid-19. „Počet nakažených by se tak dostal na dubnového hodnoty,“ upozorňuje Dušek.

Viroložka Ruth Tachezy vidí za nárůstem počtu nakažených hlavně šíření nakažlivější mutace delta. „Je tu a šíří se, bohužel, komunitně. Určitě uvidíme další nárůst počtu nakažených. V laboratoři, když zachytíme pozitivní vzorek, jedná v drtivé většině o delta variantu,“ reaguje Tachezy.

Podle ní do zhruba dvou měsíců bude delta mutace v Česku dominantní. „Komunitní šíření této varianty viru jsem očekávala až na podzim. Takový rychlý nástup již nyní jsem nečekala. Je to jen další důkaz, že je tato mutace mnohonásobně nakažlivější. Je to nyní závod s časem. Musíme co nejvíce lidí v co nejkratším čase naočkovat alespoň jednou dávkou,“ přiznává viroložka.