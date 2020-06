"Velmi dobře jsme zvládli koronavirovou krizi. Nyní je potřeba, abychom stejně dobře zvládli i díky vzájemné spolupráci to, co nás čeká po krizi. Opětovné nastartování ekonomiky, všech dalších procesů, které souvisí s chováním a rozvojem svobodného demokratického státu, nás čeká a je před námi," uvedl Vystrčil před novináři po schůzce se šéfem slovenské sněmovny Borisem Kollárem.

Vystrčil řekl, že se svým slovenským kolegou hovořil rovněž o rozšíření spolupráce mezi výbory obou parlamentů.

Kollár ocenil, že Vystrčil na svou první zahraniční návštěvu zavítal právě na Slovensko. "Jsem velmi rád, že pokračujete v tradici čelných představitelů, ať na slovenské či české straně. Vnímáme vás jako bratry, přes 70 let jsme žili ve společné domácnosti," řekl Kollár, který spolu s Vystrčilem také zahájil na Bratislavském hradě výstavu zlatých exponátů z říše Inků a dalších jihoamerických civilizací.

Setkání v Praze

Oba zmínění politici se setkali již dříve v tomto měsíci v Praze, kdy Kollár zavítal do Česka na svou první zahraniční cestu po zvolení šéfem slovenského parlamentu. Kollár je předsedou jedné ze čtyř stran nové slovenské vládní koalice, která nastoupila do úřadu po únorových volbách. Od úterý Kollár čelí kritice za údajné plagiátorství ve své diplomové práci. Jeden z ministrů vlády slovenského premiéra Igora Matoviče se nechal slyšet, že Kollár by měl kvůli kauze odstoupit z čela sněmovny. Předseda slovenského parlamentu rezignaci dříve odmítl.

Z programu návštěvy Vystrčila na Slovensku nakonec vypadla schůzka se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Její mluvčí dnes ráno oznámil, že hlava státu zrušila svůj pracovní program a do pátku zůstane preventivně v domácí karanténě. Důvodem je, že jeden z pracovníků prezidentské kanceláře přišel do kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na koronavirus.