Nejvážnější povodňová situace byla ráno na východě Plzeňského kraje v povodí Úslavy a Klabavy, kde meteorologové varovali před extrémním nebezpečím záplav. Stupeň ohrožení ještě před 13:00 platil na Úslavě v Plzni - Koterově a na Novohradce v Luži na Chrudimsku. Druhý stupeň pohotovosti byl na Novohradce také v Úhřeticích, na potoce Jevíčka v Chornicích na Svitavsku a na Klabavě v Nové Huti na Plzeňsku. Nejnižší povodňový stupeň bdělosti mělo dalších 20 míst.

Hasiči po celé republice vyjížděli od čtvrtečního odpoledne do dnešního rána k více než 1220 případům, odklízeli spadlé stromy, čerpali vodu ze sklepů a podjezdů a evakuovali dětské tábory. Nejvíce zásahů měli v Jihočeském, Pardubickém, Středočeském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji, na Vysočině a v Praze. Počet výjezdů tak několikanásobně stoupl, pětiletý denní průměr počtu zásahů je 345.

Problémy způsobila bouřka i na železnici. Drážní hasiči vyjížděli na 54 míst. Vedle spadlých stromů na koleje nebo do trakčního vedení Správa železnic řešila i zaplavené koleje a výpadky zabezpečovacího zařízení. Bouřky zasáhly tratě zejména v Plzeňském, Jihočeském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Provoz byl kolem poledne omezen ještě na čtyřech úsecích, do soboty by se opravy měly protáhnout jen na jihočeském koridoru mezi Chotýčany, Hlubokou nad Vltavou a Nemanicemi.

#pocasi V předcházejících 12h spadlo v silných a velmi silných bouřkách až 70 mm srážek a předpověď srážek na dalších 24h, vše viz obrázky. pic.twitter.com/LerNBoS2vB — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 9, 2021

Na jihu Čech byly nejintenzivnější bouřky na Českobudějovicku a Písecku. Vráž na Písecku zaznamenala srážky o objemu 54 milimetrů, tedy litrů vody na metr čtvereční. Ve čtvrtek večer bouřka způsobila i jednu tragédii, kdy strom na Písecku spadl na osobní automobil a zabil v něm muže se ženou.

Rozvodněné řeky na Plzeňsku a Rokycansku

V Plzeňském kraji se rozvodnila hlavně Úslava v Plzni - Koterově, která dosáhla dnes časně ráno třetího povodňového stupně. Povodňové stupně byly hlášeny i na Úhlavě, Klabavě, Bradavě a na Holoubkovském potoce v okolí Plzně a na Rokycansku. Hasiči v regionu měli 130 technických zásahů, nejčastěji odstraňovali spadlé stromy a čerpali vodu ze sklepů, ucpaných propustků nebo vodu valící se z polí. V souvislosti s povodňovými stupni na řekách ale zvýšený počet výjezdů neměli.

V Královéhradeckém kraji hasiči evakuovali dva dětské tábory na Rychnovsku a Náchodsku. Dětem se nic nestalo. Celkem vyjížděli asi ke 130 událostem souvisejícím s počasím. Ráno v regionu platila na třech místech na Rychnovsku bdělost. Hranici prvního povodňového stupně přesáhly hladiny Zdobnice ve Slatině nad Zdobnicí, Kněžny v Rychnově nad Kněžnou a Divoké Orlice v Kostelci nad Orlicí.

V Pardubickém kraji místy spadlo kolem 50 milimetrů srážek, vítr dosáhl rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Nejvíce tam bouřky zasáhly Chrudimsko a Orlickoústecko. Hasiči do rána vyjížděli ke 190 událostem. Zvedaly se i hladiny řek, Loučná a Chrudimka byly na prvním povodňovém stupni, Novohradka na třetím stupni značícím stav ohrožení.

Na Vysočině bylo v důsledku čtvrtečních a nočních bouřek bez dodávek elektrické energie asi deset tisíc domácností, nejvíc na Havlíčkobrodsku. Hasiči kvůli nim do dnešního rána vyjížděli k více než 200 událostem, především na Havlíčkobrodsko.

V Křelovicích na Pelhřimovsku hasiči evakuovali dětský tábor s 37 dětmi a 22 dospělými. Hrozí vzestup hladiny a rozlití řeky Trnavy. Děti se přesunou do tělocvičny základní školy v Červené Řečici.

Na táboře jsou mladší i starší děti. Mladším dětem do osmi let už dnes pobyt končí. "My jsme tam poslali dopravní automobil, ale většina těch dětí půjde společně s hasiči. My jim budeme hlavně přepravovat batůžky a věci, které by neunesly," řekla mluvčí hasičů Petra Musilová.

Středočeským hasičům přibylo kvůli bouřce kolem 180 výjezdů, nejvíc práce měli v okolí Prahy a na Příbramsku a Kolínsku. Vydatný déšť zvedl hladiny řek, na prvním povodňovém stupni jsou Botič a Doubrava. Napilno měli kvůli výpadkům proudu také energetici, potíže byly hlášeny hlavně na Kolínsku, Příbramsku, Mělnicku a Mladoboleslavsku.

Tornádem postiženým oblastem se bouřka vyhnula

Hasiči v Jihomoravském kraji zasahovali zhruba u 40 událostí, nejčastěji v Brně, na Brněnsku a Blanensku. Šlo především o popadané stromy či větve. Tornádem postiženým oblastem se bouřka vyhnula. Na Blanensku a v části Brněnska se kvůli následkům bouřky může zpožďovat hromadná doprava.

Více než dvě desítky výjezdů evidují od čtvrtečního podvečera kvůli bouřkám hasiči v Olomouckém kraji. Zasahují hlavně u popadaných stromů, jejichž kmeny nevydržely silné nápory větru. Přes kraj nyní přechází další bouřková oblačnost. Hasiči tam ráno evidovali další výjezdy kvůli spadaným stromům.

Silné deště a bouře ve čtvrtek a v noci na dnešek zasáhly také západní část Německa a východní Bavorsko. Také tam hasiči museli především odčerpávat vodu ze sklepů a ulic.