Zahrada v brněnských Černých Polích tuto teorii vyvrací. Zvlášť potom, co se o její oživení postaral ateliér Partero. Výtvarný motiv „zeleného graffiti“, který dal zahradě název, je nově vloženým artefaktem do jinak tradiční zahrady ve vnitrobloku.

Brněnská zahrada přiléhá k vilce z roku 1922, která je součástí kolonie rodinných domů, jejichž autorem byl architekt a urbanista Jindřich Kumpošt. Jednotlivé domy postavené podél ulic vytvářejí při pohledu z výšky čtvercový blok a na každý z nich navazuje zahrada, takže uvnitř vnitrobloku vzniká poměrně rozlehlá zelená plocha. Zahrada za domem byla zarostlá, předzahrádce a prostoru vedle dominovaly dva vysoké stříbrné smrky, jejichž kořeny poničily betonový chodník, a téměř celou zadní část zahrady zastiňovala rozložitá borovice kleč.

Majitelka domu však dokázala svou starou zahradu oživit a navrátit jí její smysl, aby vytvářela příjemné prostředí k aktivní i pasivní relaxaci celé její rodině. Už patnáct let totiž organizuje soutěž o nejatraktivnější Zahradu roku a ví, co pěkná a dobře založená zahrada potřebuje – zkušeného a zároveň kreativního architekta.

Odpočívadlo, které nepřehlédnete

Přáním a požadavkem celé rodiny byla obytná zahrada s místem k posezení, která by byla zajímavá i při pohledu z oken a balkonu. „Zahradu nebylo možné využívat k rekreaci. Chybělo místo k sezení, její zadní část byla z poloviny z kopce a svažovala se směrem k domu. Oslovila jsem architekty z atelieru Partero, jejichž práci sleduji dlouhodobě, a s nimiž sdílím podobný přístup k zahradám,“ vysvětluje majitelka.

Součástí zadání byl i vyvýšený záhon na bylinky a sezonní zeleninu. Vybraní architekti, Mirka Svorová a Jakub Finger, se shodují na tom, že rekonstrukce zahrady ve velké míře spočívala ve stavebních pracích. Původní terén byl hodně upraven, vzniklo nové zahradní schodiště s navazující opěrnou zdí, nové dláždění přístupové cesty, anglické dvorky a také nové zpevnění pro zahradní sezení. „Největší úpravu představovala stavba opěrné betonové zídky se zapuštěným schodištěm, díky které se vyrovnala zadní zahrada,“ říká Mirka Svorová.

Z původních dřevin byly odstraněny oba zmíněné smrky, kleč a túje v zadní části pozemku a terén zahrady byl následně upraven. K vyrovnání svahu za vilkou byla použita půda, která se v zahradě již nacházela. Originálního ztvárnění se dočkalo zpevněné místo k sezení. „Vzhledem k tomu, že zadavatelka zahrady má pracovně blízko k zahradnímu prostředí, zvolili jsme pro centrální pobytovou část motiv geometrizovaných rostlinek, které se propsaly do betonové desky určené k umístění zahradního nábytku,“ vysvětluje Jakub Finger, jak vznikl nápad na „zelené graffiti“.

Deska s otvory pro kvetoucí rostliny velikostně navazuje na relaxační trávník a její ornamentální řešení není podle architektů samoúčelné. Celý efekt byl navržen hlavně pro pohledy z oken a balkonu v patře, které rodina obývá.

Květy od jara do podzimu

Staré stromy a keře, které vytvářejí základní kostru zahrady, byly ošetřeny a přestárlou mirabelku v koutě pozemku ještě letos nahradí nová meruňka. Výběr dalších rostlin ponechala majitelka na projektantech, bylinné výsadby jsou tak jejich osvědčenou směsí trav a trvalek. Zahrada je orientována na severovýchod a podle architektů se zde kvůli expozici domu lámou slunné druhy s těmi stínomilnými.

„Vysazeny byly zejména tradiční „vilové“ rostliny, jako jsou pivoňky, čechravy, pěnišníky, hortenzie, růže a také spousta cibulovin,“ upřesňuje Mirka Svorová výběr. Na jaře se tak vnitroblok rozsvítí kvetoucími meruňkami, třešněmi a jabloněmi. Na zahradě rozkvétá spousta cibulovin – jak drobných, tak i výrazných, jako například česneky. V létě je zadní část zahrady laděná do modrofialové barvy a dominuje tu šanta kočičí. Na podzim přebírají pozornost trávy a pozdně kvetoucí astry.

Majitelčiny oblíbené růže se nacházejí u vstupu z ulice a u zdi pod balkonem. Trávník vyřešilo položení travních koberců. Vzhledem k tomu, že je částečně zastíněný, majitelé ho již podsévali. O jeho závlahu se starají čtyři výsuvné trysky, mimo trávník je po zahradě rozvedena kapková závlaha.

Pod štěrkovými plochami je vyjma záhonů umístěný zpevňující rošt s filtrační geotextilií. Do zahrady je zakomponovaný i požadovaný vyvýšený záhon pro bylinky a zeleninu. „Pěstuji tu druhy, které jsou užitečné po celý rok nebo ty, které mají krátkou vegetační dobu. Kromě bylinek naťovou cibuli, pažitku, petrželku, kopr, saláty nebo fazolky,“ vyjmenovává majitelka. Z praktických důvodů by ale vyvýšený záhon zpětně asi rozdělila na dvě části, aby bylo možné ho obdělávat bez nutnosti do něj vstupovat. Péči o zahradu zvládá rodina sama. Průběžná péče se týká pletí záhonů, sečení a hnojení trávníku a řezu keřů, brzy zjara je nutné také ostříhat všechny traviny a trvalky.

Hmatatelná pohoda na dosah

Díky převýšení hlavní zahrady vznikl v přední části parcely malý koutek se sedací lavicí a kávovým stolkem. „V této části je náramně příjemně, hlavně díky vůni lesních jahod, které zde byly v hojném počtu vysazeny,“ popisuje atmosféru zákoutí spokojená majitelka.

Sezení pod opěrnou zídkou doplňují i originální betonové šlapáky, které přímo na místě během stavby vytvořili oba projektanti. Stačily jim k tomu různé nádoby, beton a rostliny ze zahrady. Na dohled je umístěná i kulovitá nádoba od keramika Otakara Sivery určená primárně k osázení květinami, která dnes ale slouží k dekorativnímu osvětlení. Poslední tečkou obytné zahrady byla instalace rodinného suvenýru – kamene ze starověkého Kartága na podstavci z cortenu. „Je to kámen, který rodiče, když mi bylo osm let, našli v Tunisu, kde byl využíván jako podloží při stavbě silnice,“ objasňuje původ rodinné památky majitelka. ­

ATELIER PARTERO



Atelier Partero byl založen v roce 2006 a je veden autorskou dvojicí Mirka Svorová a Jakub Finger. V současné době se zabývá širokou paletou projektů, přičemž těžištěm stále zůstává soukromá zahrada, která zahrnuje celou škálu projektů od drobných atrií až po krajinné celky v rozsahu několika hektarů. Partero klade důraz jak na úvodní konzultace, tak na důkladnou dokumentaci, výběr dodavatele, autorské dozory i předání a následnou údržbu díla. Členové týmu pracují s tradičními i nejnovějšími materiály a postupy a příležitostně přednášejí na vysokých školách v rámci bloků týkajících se zahradní architektury.