„Do auta jsou naprosto nevhodné různé šlapky, pantofle, žabky, u dam nazouvací boty na vysokých podpatcích, které nemají žádný řemínek, upevnění, které by je drželo na noze. Vhodné jsou takové boty, které obejmou nohu a drží na ní. Samy vám z nohy nespadnou,“ říká úvodem odborník z ÚAMK.

Zdroj: deníkKdyž v zimě skočím do auta ve sněhulích, také to není nejlepší řešení. „Jedna paní dokonce řídila v přeskáčích, když jela z lyžování. Samozřejmě následkem byla havárie. Takové boty jsou pro řízení naprosto nevhodné, protože správně nešlápnete na spojku ani na brzdu. Může se vám stát, že sešlápnete dva pedály najednou a výsledek je opět havárie,“ varuje Igor Sirota. Řídit naboso také není vhodný způsob: „Není to dobrý nápad z toho důvodu, že náš mozek není ochoten snášet bolest a pracuje nezávisle na nás. Proto nedošlápneme tak razantně a plně na brzdový pedál a ještě máme tendenci se jakoby leknout a brzdu uvolnit. Nevyužijeme tedy naplno brzdný potenciál auta.“

Nevyplývá z toho, že bychom se měli na řízení vždy přezouvat, jsou ale situace, kdy to jinak nejde. „Pokud jdeme například na pracovní jednání, nebo z pláže a podobně, je rozumné mít v kufru nějaké kecky, které nám vyhovují. Obzvláště v nadcházející letní sezóně, kdy pojedeme k moři nebo na dovolenou někam dál, berme v potaz fakt, že to pro nás musí být pohodlné a nohy musí dýchat. Když budeme mít nepraktickou obuv, můžeme být nervózní, budeme reagovat podrážděně, a to se projeví na řízení,“ míní Igor Sirota.

Jaké jsou rady, které se týkají vhodného oblečení za volantem?

