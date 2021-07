Máte v peněžence i přes dvacet let staré bankovky? Tak zbystřete. Česká národní banka plánuje ukončit od 1. července 2022 platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. S těmito bankovkami, které jsou již nyní postupně stahovány z oběhu, nebude za rok možné platit. Bankovky, které poznáte zejména podle ochranného proužku, ale bude možné měnit i poté.

„Cílem tohoto kroku je mít v každé nominální hodnotě běžně používaných bankovek od 100 Kč do 2000 Kč pouze bankovku jednoho vzoru. To nejen že urychlí strojové zpracování bankovek v ČNB, ale přinese i významné zjednodušení pro obyvatele České republiky a zahraniční návštěvníky – po dlouhé době budou mít bankovky běžně používaných nominálů jen jeden platný vzor, a sníží se tak nejistota či obavy z toho, zda jsou starší vzory bankovek platné a nejde např. o padělek,“ uvedl člen bankovní rady Oldřich Dědek, do jehož gesce spadá činnost peněžní sekce ČNB.