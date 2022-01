„Zahojím se a vrátím se zpátky. Děkuji všem, kdo mi pomáhají a věří mi, lidem okolo mě, všem partnerům a fanouškům. Říkala jsem, že olympiáda není nejdůležitější věc na světě a teď můžu dokázat, že to tak cítím. Na začátku sezóny se mi jezdilo dobře. Rozhodnutí nejet do Pekingu bylo těžké, ale správné. Teď se soustředím na to, abych se uzdravila a fungovala dál,“ vzkázala Samková.

To, že byla zranění naprosto neslučitelná se závoděním potvrzují i přední čeští doktoři. „Jakékoli jiné rozhodnutí by znamenalo riziko nejen pro sportovní kariéru, ale i pro civilní život,“ říká sportovci uznávaný za jako jednoho z největších odborníků profesor Pavel Kolář. Eva i všichni kolem ní se maximálně snažili, aby mohla závodit. Její zranění jsou však rozsáhlá a start na olympijských hrách by pro ni v současné době byl příliš velkým rizikem,“ říká důrazně člen lékařského konzilia doktor Jiří Dostal z Centra sportovní medicíny.

Start na jaře?

Rekordně početná česká olympijská výprava, která aktuálně čítá 111 členů, tak ztratila jednu z nejžhavějších favoritek v boji o zlato. „Nejen proto, že Eva patřila mezi horké kandidáty na olympijské medaile, ale také proto, že je skvělý parťák, který perfektně tmelí tým. Její přítomnost na olympiádě pomáhala motivovat i ostatní sportovce. Ale nevěšíme hlavu, jak říkal Evin trenér, právězačala příprava na olympijské hry v Cortině a Miláně,“všímal si i dalších přínosů předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Pro start Samkové dělali doktoři všechno možné i nemožné, i proto se aktuálně léčba více zklidní tak, aby byla Samková co nejdříve stoprocentně zdravá. Její tým v čele s odhady lékařů vidí pozvolný návrat rodačky z Vrchlabí na jaře.

„Rehabilitace se teď trochu zklidní a vrátído méně aktivního režimu. Rádi bychom Evu postavili v závěru sezóny na prkno. Závodů se účastnit zatím nebude, jízda na sjezdovce nebo v lehké snowboardcrossové trati by se ale dala na jaře stihnout,“ poodhaluje plány trenér Marek Jelínek. „Chtěl bych moc poděkovat všem lékařům, fyzioterapeutům, Českému olympijskému výboru, Dukle, Svazu lyžařů a našemu realizačnímu týmu za jejich úsilí a pomoc vrátit Evu brzy na prkno.

I přes neúčast Samkové v Pekingu se v Číně představí dva čeští snowboardcrossaři. České barvy bude reprezentovat Vendula Hopjaková a Jan Kubičík, kteří se kromě individuálních závodů představí i v týmové soutěži, která slaví na hrách premiéru. „Na parťáky z týmu jsem už teď pyšná, držím jim palce, stejně jako všem ostatním sportovcům české výpravy. Přeji všem zdraví, radost a úspěšné tažení,“ uvedla na konec Samková.