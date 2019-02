Jičínsko - Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v přesně nezjištěné době od soboty 13. září do úterý 16. září úřadoval na jednom z oddělení v nemocnici.

Pševes – V úterý odpoledne jela osmačtyřicetiletá řidička osobním vozidlem Škoda Octavia ve směru od Kopidlna na Jičín. Před obcí Pševes odbočovala vlevo na místo ležící mimo komunikaci a přitom si zřejmě nevšimla, že je již předjížděna vozidlem rychlé záchranné služby se zapnutým zvláštním výstražným světlem modré barvy. Následně došlo ke střetu obou vozidel, při kterém byla škodovka odhozena do příkopu. Při nehodě utrpěly řidička a její spolujezdkyně lehká zranění. Alkohol byl u řidičky i řidiče druhého vozu vyloučen dechovou zkouškou, celková škoda byla vyčíslena na 160 tisíc korun.

Jičín – Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v přesně nezjištěné době od soboty 13. září do úterý 16. září úřadoval na jednom z oddělení v nemocnici. Nepozorovaně vnikl do nemocničního pokoje, kde z nezajištěné zásuvky nočního stolku odcizil hotovost ve výši dva tisíce korun. Policisté případ šetří jako přestupek proti majetku.

Hořice – V pátek během odpoledne policisté řešili manželské neshody. Muž měl údajně hodit po své manželce, se kterou je v rozvodovém řízení, hrnek. Žena si to evidentně nenechala líbit. I když ji manžel nezasáhl, žádala, aby okamžitě na místo přijela policejní hlídka. Policisté obě strany vyslechli a přitom se od muže dozvěděli, že hrnek po ženě nehodil, ale že mu pouze vypadl z ruky. Hlídka věc na místě vyřídila domluvou, kdy oběma vysvětlila, jak se mají k sobě chovat. Nutno zdůraznit, že policisté k podobným případům vyjíždějí stále častěji. Lidé své osobní problémy nedokážou nebo nechtějí řešit sami a požadují to po policistech.

Běchary – V noci na pátek odcizil neznámý pachatel osobní vozidlo Seat Ibiza, které stálo před jedním z domů. Zloděj zřejmě využil příležitosti, neboť v zámku kufru se s největší pravděpodobností nacházely klíče od vozidla, jehož hodnota byla vyčíslena na 3 tisíce korun. Případ šetří kopidlenští policisté jako přestupek proti majetku.

Slavhostice – V pátečních podvečerních hodinách se obrátil na linku 158 muž s tím, že na kraji lesa stojí nezajištěné vozidlo, které má otevřené dveře dokořán. Po několika minutách se ozval znovu s tím, že již k vozidlu přišla jeho majitelka. Dveře prý zapomněly zavřít děti, které byly s ní na houbách. Naštěstí vůz nezaregistroval žádný zloděj, protože v tom lepším případě by bylo vykradené a v tom horším by již na místě nestálo.

Hořice – Po páteční osmnácté hodině zavítal do supermarketu jednadvacetiletý mladík, který ovšem nepřišel nakupovat, ale krást. V oddělení s drogistickým zbožím odcizil kosmetiku v hodnotě 361 korun, kterou si neuložil do nákupního košíku, nýbrž do tašky. I když byl přesvědčen, že se choval velice nenápadně a že mu všechno projde, svým konáním upoutal pozornost pracovníků bezpečnostní služby, kteří vše oznámili na policii. Na místo vyjeli strážníci městské policie, kteří věc vyřídili blokovou pokutou ve výši jeden tisíc korun.

Jičín – V pátek krátce před dvaadvacátou hodinou se obrátila na policii mladá žena s tím, že jí přítel odcizil dva tisíce korun. Prý s nimi odešel na náměstí, kde se nacházela spousta stánku s občerstvením. Nakonec se ukázalo, že nešlo o krádež, nýbrž se jednalo o půjčku, kterou jí přítel nevrátil. Policisté ženu poučili o tom, jak má dále ve věci postupovat.