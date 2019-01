Pardubice – Z dvojice pachatelů, kteří do pardubické kovosběrny přinesli minulý pátek bronzové desky ze hřbitova horolezců dopadli policisté pouze jednoho. Ten druhý stačil před příjezdem hlídky vytušit nebezpečí a z místa odešel.

Desky, které policisté zadrželi ve sběrně kovů, pachatelé zničili. Aby je nápisy neprozradily, vybrousili je. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Policisté na místě zadrželi muže z Jičínska, který nejprve tvrdil, že desky pouze našel," uvedla mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

Policie nyní pátrá po druhém z dvojice pachatelů. Jedná se o muže bílé pleti, kterého v kovosběrně zachytila i bezpečnostní kamera (viz vložený snímek). Policisté nyní žádají veřejnost o pomoc při pátrání po tomto muži. Informace přijme linka 158.



Desky se jmény tragicky zahynulých horolezců se ztratily po Novém roce ze symbolického hřbitova v Českém ráji. Pachatelé je pak zkusili prodat v Pardubicích poté, co z nich vybrousili jména mrtvých, aby nevzbudili pozornost. Bývalý policista, který ve výkupně kovů pracuje, ale kusy železa poznal a uvědomil policisty. Hmotná škoda byla vyčíslena na deset tisíc korun, pachatelé by za vykoupený materiál obdrželi zhruba tisíc korun.