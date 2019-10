Honičku jak z akčního filmu zažili ve středu policisté na silnici mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Vozidlo, které bylo v pátrání, postupně vyzývalo k zastavení hned několik policejních hlídek. Řidič však na výzvy nereagoval a v hustém provozu nebezpečně kličkoval a rychle ujížděl s odcizeným vozem směrem na Jaroměř.

U obce Holohlavy se podařilo hlídkám vozidlo obklíčit a řidič musel zastavit. Vzhledem k tomu, že řidič do té chvíle na žádnou policejní výzvu nezareagoval a existovala rovněž důvodná obava, že by se mohl snažit o útěk nebo by mohl být dokonce i ozbrojený, použili policisté při zákroku hrozbu namířenou střelnou zbraní. Že byl devětatřicetiletý cizinec pod vlivem drog, policistům potvrdil provedený test.