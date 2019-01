Hradec Králové - Za velkovýrobu drog hrozilo manželům Kočířovým až dvanáctileté vězení. V pondělí však od krajského soudu odešli jen s podmíněným trestem.

Manželé se hájili tím, že si konopí pěstovali jen pro svou potřebu. Jana Kočířová měla totiž vážné zdravotní problémy. Z rostlin vyráběli mast a kapky zvané fénixovy slzy. To, že by produkovali marihuanu ve velkém množství a dokonce prodávali do Polska, manželé rezolutně odmítli.

Podle nich se jim pěstování několik let vůbec nedařilo, teprve poslední rok prý vypadala úroda dobře. Tehdy je však po udání odhalila policie.

Pět sklizní. A k tomu jedna nezdařená

„Pro nás je materiální stránka nepodstatná," prohlásila včera Jana Kočířová, která dlouhá léta působila ve školství. Zdůraznila, že když zásahová jednotka policie prohledala jejich dům, našla pouhé 2000 korun. Obžalovaná řekla, že s manželem měli dobré příjmy a nepotřebovali nelegálně pěstovat marihuanu. Dokonce posílali peníze na školu a zdravotní péči dítěte do africké Keni.

Jenže obžaloba to viděla jinak. „Není sporu o tom, že pěstovali rostliny konopí indického setého a že je pěstovali kvůli zdravotním problémům ženy. Spor je o to, jaké množství měli vyprodukovat," řekl státní zástupce Jan Vodička. A to množství prý nebylo vůbec malé. Manželé podle něj sklízeli nejméně pětkrát a v době, kdy je zadržela policie, pěstovali ve dvou objektech v Klášterci nad Orlicí celkem 545 rostlin o výšce 13 až 130 cm, z nichž bylo možno získat celkem nejméně 28,9 kilogramu upotřebitelné sušiny. Žalobce se pozastavil také nad tím, proč si manželé vybrali pro pěstování právě odrůdu, která má velmi vysoký obsah psychotropního THC.

Podle něj se navíc podařilo vystopovat komunikaci z mobilního telefonu, která svědčila o tom, že dvojice konopí prodávala do Polska, takže je rozhodně neměla jen pro vlastní potřebu.

Znalec: Je to slepá ulička medicíny

„Zásoby z vypěstovaného konopí by jim pro vlastní potřebu vydržely několik desítek až stovky let," uvedl státní zástupce s odkazem na posudek soudního znalce, který hovořil až o 270 letech.

Soudní znalec Petr Petr včera připustil, že užívání konopných produktů sice zlepšuje náladu, možná také působí proti neuropatickým bolestem a zmírňuje napětí svalstva, ale odmítl, že by mělo pozitivní účinek na léčbu onkologických onemocnění. „Je to iluze. A je to iluze nebezpečná," prohlásil odborník. Podle něj tyto přípravky natolik snižují buněčnou imunitu, že se po nich naopak mohou objevit nádory častěji. „Varuji před touto slepou uličkou medicíny," řekl znalec.

Ani soud manželům jejich obhajobu neuvěřil. „Těžko se dá uvěřit tvrzením, že to byla první sklizeň, která se jim povedla. Pokud by se jim nedařilo, neinvestovali by do toho tolik a s pěstováním by přestali," podotkl předseda senátu Jiří Vacek.

Ačkoli tresty za drogové delikty jsou velmi vysoké, soud se shodl se státním zástupcem a udělil manželům jen podmínku. „Tresty jsou možná až příliš mírné," připustil soudce, ale velkou polehčující okolností jsou podle něj zdravotní problémy obžalované i to, že žádný z manželů dosud nebyl trestán. Rozsudek zatím není pravomocný, protože ani obžalovaní ani žalobce se k němu ještě nevyjádřili.

Specifický případ

Případ velkopěstírny v Klášterci nad Orlicí byl pro vyšetřovatele, žalobce i soud ojedinělý, a to hned ze dvou důvodů:



Poprvé zazněl znalecký posudek na to, zda pěstované množství drogy bylo opravdu určeno jen pro osobní potřebu pěstitelů. A pro obžalované nevyzněl dobře.



Státní zástupce uvedl, že se v sofistikované pěstírně poprvé setkal s užitím LED osvětlení. „Dosud se vždy užívaly jen sodíkové výbojky," řekl žalobce.