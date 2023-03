Stačí chvilka nepozornosti, špatné kliknutí nebo důvěřivost při zadávání platebních údajů a mnohaleté úspory v řádech desetitisíců korun mohou skončit v rukou podvodníků. V záchraně ukradených peněz pak banky i policisté hrají o minuty. Internetových podvodů dlouhodobě přibývá, v Královéhradeckém kraji policisté řešili za poslední tři měsíce na 200 případů. "Když to šel manžel nahlásit na kriminálku, řekli mu, že je tenhle týden už čtvrtý," říká žena z Jičína, které při nedávném phishingovém útoku z účtu zmizelo 90 tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Mysleli si, že platby přes internet už jsou v dnešní době bezpečné a nachytat se nechají jen digitálně méně zdatní senioři. Mladá rodina přitom během několika málo hodin přišla o velkou finanční rezervu, kterou šetřili mnoho let. "Chvilka nepozornosti, dostanou vás pod tlak a 90 tisíc zmizí někde v hlubinách. Šance získat je zpátky je už teď mizivá, nejdřív odešly na účet v Dublinu, pak někam na Ukrajinu a teď už je tam někde mění na bitcoiny, takže to je nedohledatelné," dodává okradená žena smutně.

Banky už mají v dnešní době způsoby, jak vytipovat podezřelé, pro klienta netypické pohyby na účtech svých klientů a včas je zablokovat. Někdy se dokonce podaří transakce zastavit, účet a karty zablokovat a peníze vyžádat zpět, většinou je ale čas na straně podvodníků. "Šance na záchranu peněz je vždy, byť samozřejmě v důsledku zrychlování platebního styku mnohdy hrajeme o minuty," říká mluvčí skupiny ČSOB Patrik Madle.

Doslova na poslední chvíli své úspory nedávno zachránila mladá Monika, která se málem stala obětí rozšířeného phishingového podvodu na internetovém bazaru. Na její inzerát o prodeji notebooku odpověděl mailem člověk, který se nepředstavil jménem a jako způsob předání navrhnul kurýra. Po zadání Moničiných platebních údajů ho měl poslat přímo k ní domů. "Bylo mi to podezřelé, komunikoval divně, nabízela jsem, že mu notebook pošlu na jeho adresu, nebo mu ho osobně dovezu. To nechtěl. Tak jsem zkusila zavolat na dopravní společnost, kterou navrhoval. Na infolince mi okamžitě řekli, ať na nic neklikám, že je to podvod," vypráví.

Podle mluvčí jičínských policistů Elišky Pospíšilové by měl být v internetovém prostředí obezřetný každý, nachytat se totiž může i mladý člověk, který je jinak v online světě opatrný. "Vyšetřování těchto podvodů je velmi komplikované a zdlouhavé. Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají s sebou často manipulovat. Bohužel konec bývá většinou stejný, jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí," varuje Pospíšilová.

Internetové podvody, pro které se vžilo označení phishing, mohou mít různé podoby. O platební informace podvodníci většinou žádají pod maskou falešného bankéře, falešných webů bank, podvodných sms zpráv, přes inzeráty nebo za použití legendy amerického vojáka. Základní poučka vždy zní: nikomu přes sms, telefon, mail nebo sociální sítě nesdělovat údaje z platebních karet, autorizační kódy k platbám ani ke vzdálenému přístupu do počítače, nainstalovat si antivirový program a v internetovém bankovnictví si nastavit co nejnižší limity pro platby a navyšovat je pouze pro zaplacení konkrétní platby. Pozor také na podvodné informační zprávy od banky, které přijdou z jiného čísla než obvykle, obsahují chyby nebo neznámé odkazy. Skutečná banka po klientech nikdy nevyžaduje sdělit po telefonu platební nebo přihlašovací údaje a kódy.

Na osvětě o bezpečnosti v internetovém bankovnictví banky s policií často spolupracují například tvorbou vzdělávacích programů pro děti a seniory, některé také vytvořily speciální linky pro oběti phishingu. "Klíčové doporučení, jak se bránit, je používat selský rozum, být obezřetný, kde vyplňuji své bezpečností údaje a vždy důkladně číst text, který je uveden v SMS nebo aplikaci. Pro přijetí peněz není potřeba zadávat žádné bezpečnostní údaje, stačí protistraně sdělit číslo účtu," dodává mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.

Co dělat, pokud máte podezření na podvod nebo jste se stali obětí?



- Okamžitě kontaktovat klientskou linku, kterou najdete na oficiálních stránkách vaší banky, a zablokovat internetové bankovnictví, případně platební karty, pokud klient údaje z nich předal cizí osobě



- Zeptat se na možnost zrušení zadaných transakcí



- Podat trestní oznámení na Policii ČR a zálohovat si veškerou komunikaci s podvodníkem



- Nechat si zkontrolovat počítač odborníkem, který odinstaluje program pro vzdálený přístup a vyčistí počítač od dalších případných virů



- Změnit si přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví