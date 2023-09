Pro muže, který se specializoval na sklepy, garáže a společné kolárny, si došla jičínská kriminálka. Viní ho nejméně z 10 skutků spáchaných od února do srpna tohoto roku na různých místech Jičína a Sobotky.

Vykradač sklepů dopaden, způsobil škody za 150 tisíc | Foto: Policie ČR

Dvaapadesátiletý muž z Mladoboleslavska měl do Jičína a Sobotky přijíždět převážně osobním automobilem. Následně si měl vyhlédnout bytový či panelový dům nebo garáž, a po vypáčení dveří, rozlomením vstupní vložky nebo přestřihnutím visacích zámků do nich s jasným cílem vniknout. Zaměřoval se především na značková jízdní kola, nepohrdnul však ani elektrokoloběžkou, křovinořezem nebo pivním výčepem. Odcizené věci měl následně prodávat, aby si vylepšil svou životní úroveň.

Svým jednáním měl způsobit škodu za téměř 150 tisíc korun. Kriminalisté muže zadrželi a následně proti němu zahájili trestní stíhání.

Obvinili ho z přečinů krádež a porušování domovní svobody. Brány věznice opustil v říjnu minulého roku, kde si odpykával trest za obdobnou trestnou činnost. Nyní mu tak hrozí návrat do věznice až na pět let. Tím však jeho trestná činnost nekončí, jelikož měl pro své cesty za lupem využívat vypůjčený osobní automobil, přestože má od roku 2013 vysloveno několik platných zákazů řízení. Za volant by tak neměl usednout až do července roku 2029, proto je obviněn také z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Je stíhán na svobodě.