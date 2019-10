Obvinění souvisí s jejím nařčením vězeňských dozorců ze znásilnění. Soud dospěl k názoru, že by se mohla trestnímu stíhání vyhýbat. Obviněná s rozhodnutím nesouhlasí, podala stížnost. Dítě, které jí narodilo koncem srpna, je v péči sociálních pracovníků. S jejím souhlasem bylo dočasně umístěno do nemocničního zařízení.

„Vůbec jsem to nevěděl,“ přiznal ředitel kulturních zařízení a informačního centra v Lomnici nad Popelkou Josef Svoboda. Podobnou odpověď jsme dostali i v městskému muzeu. Že tu s nimi vražedkyně Janáková, která si změnila jméno na Nová, dýchala stejný vzduch, nevěděli. Informace k nim pronikly z médií až po jejím zadržení.

Ani na radnici o pohybu Janákové v Lomnici nad Popelkou nic netušili, nikdo z lidí si tu nestěžoval. „Možná, že se něco šuškalo, ale byla to asi záležitost několika dnů. Kde žila, to opravdu nevím,“ krčí rameny místostarosta města Zdeněk Rajm. Že by v Lomnici zavládla panika nebo strach, o tom prý nemůže být vůbec řeč.

„Asi by nebylo od věci, kdyby nás policie informovala alespoň formou SMS tak, jako to dělají v závažných situacích hasiči,“ reaguje místostarosta, když probíráme celý případ.

O pohybu vražedkyně nechtějí mluvit ani místní policisté. Nemonitorovali ji, neboť měla zajištěn svobodný pohyb.

„Věděli jsme, kde se pohybuje, ale jinak nebudeme poskytovat žádné detailní informace,“ uvedla mluvčí hradecké policie Ivana Ježková.

Co skrývá Bermudský trojúhelník Janákové?

Proč se Janáková vydala do Lomnice, zůstává záhadou. Je však zajímavé, že se pohybuje v Bermudském, tedy ďábelském trojúhelníku. S manželem provozovala hernu v Nové Pace, která jim ovšem nevynášela. Vraždila v 12 kilometrů vzdáleném městě Lázních Bělohradu a nyní se schovávala v Lomnici nad Popelkou, která je od Nové Paky rovněž 12 kilometrů. Lomnice je od místa, kde vraždila, vzdálená přibližně 24 kilometrů.

Po červnovém propuštění z věznice bydlela nejprve v Jilemnici, kde má trvalé bydliště, a poté ve Vrchlabí. Její přítomnost v obou krkonošských městech vyvolala paniku a obavy místních obyvatel. V Jilemnici, kde ji dobře znají, lidé charakterizovali Janákovou jako bezcitnou mrchu.