Na konci července měla tato sourozenecká dvojice na parkovišti před jičínským obchodním domem opakovaně napadat a urážet hrubými a vulgárními výrazy hlídku policistů, která na místě řešila možné podezření ze spáchání přestupku na úseku zbraní a střeliva. V září pak tato dvojice měla po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout 31letého muže, kterého měli opakovaně udeřit do hlavy a těla teleskopickými obušky. Poškozenému způsobili zranění, se kterými byl předán do péče lékařů.

Starší ze sourozenců měl navíc během srpna ve vlaku napadnout 46letého muže, který mladíka poprosil o ztišení nahlas hrající hudby. Po této prosbě měl mladík vstát a muže zaťatou pěstí udeřit do hlavy. Stejného muže měl následně začátkem září verbálně urážet a koncem září pak napadnout ránou do hlavy, kdy poškozený upadl a musel vyhledat lékařskou pomoc.

"V minulosti byl starší ze sourozenců za obdobnou trestnou činnost již několikrát souzen. Brány věznice opustil v dubnu tohoto roku se zkušební dobou na 5 let," doplnila Pospíšilová.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného 21letého muže do vazby, který soudce ve včerejších odpoledních hodinách akceptoval. Policisté následně mladíka eskortovali do vazební věznice. Mladší ze sourozenců je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněným v případě prokázání viny a odsouzení nepodmíněný trest v délce tři až deset let.