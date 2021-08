"I přes výzvy policistů nezastavili a ujížděli. Zrádná se jim stala zatáčka před Úbislavicemi, ve které dostali smyk a střechou narazili do stromu. Jeden z členů nehody, 18letý mladík, z místa utekl. Při úprku však ztratil boty. Neunikl pozornosti policisty Petra Koťátka, který ho po 45 minutách díky osobní znalosti Nové Paky, v době svého volna, spatřil. Mladík už byl pouze v ponožkách a v ušpiněném oblečení. Přivolaná hlídka ho eskortovala zpět na místo dopravní nehody. Pak se mladík policistům k řízení automobilu doznal, měl přitom vyslovený zákaz řízení motorových vozidel," uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová.

Ale pěkně popořádku. Vše se seběhlo ve čtvrtek 19. srpna odpoledne, když si hlídka dopravních policistů z Nové Paky všimla na silnici Škody Felicie s jim dobře „známými tvářemi“. Hlídka se proto rozhodla posádku auta zkontrolovat. Řidič však z ničeho nic sešlápl plyn a začal v obci prudce zrychlovat. Policisté začali vozidlo pronásledovat, ale núspěšně, řidič na houkačku ani výstražná světla nereagoval. Nadále ujížděl a řítil se vysokou rychlostí po místních komunikacích, pak i po polní cestě.

Před Úbislavicemi, už zpět na klikaté silnici uprostřed lesa, ale v levotočivé zatáčce nezvládl řízení, dostal smyk a vjel do příkopa, kde se přetočil a střechou narazil do vzrostlého stromu. Z auta ihned vyskočil a utíkal do lesa, spolujezdec zůstal sedět vedle auta.

"Policisté na místě zajistili 29letého muže. Jelikož nebylo zřejmé, kdo v danou chvíli vozidlo řídil, tohoto muže zkontrolovali. Druhý pasažér i přes zákonné výzvy policistů z místa dopravní nehody utekl. Na místo byl přivolán psovod s policejním psem, který po chvilce označil důležitou stopu, a to boty, které měl při útěku člen osádky pravděpodobně ztratit. Neunikl hlavně pozornosti policisty Petra Koťátka z obvodního oddělení Jičín, který ho dostihl po 45 minutách, díky místní znalosti Nové Paky," uvedla Majerová.

Pak už šlo vše ráz na ráz. Policista přivolal kolegy, kteří mladíka odvezli zpět na místo dopravní nehody. Až poté se 18letý mladík policistům doznal, že osobní automobil řídil. A to přesto, že má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel do 3. 10. 2022.

"Policisté tomuto muži proto sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a je stíhaný na svobodě," dodala policejní mluvčí.

Jak dodala, v případě prokázání viny mu hrozí až dvouletý trest za mřížemi.