/VIDEO/ Pracovník vězeňské služby při kontrole dopisu směřujícího z Valdic na Mírov odhalil bílou krystalickou látku. Jičínští kriminalisté muže obvinili z přečinů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaný ve stádiu pokusu a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Vězeň poslal dopisem pervitin a na svobodě zůstal pouhých pár vteřin | Foto: PČR

Během října roku 2022 se měl 33letý muž pokusit z Věznice Valdice, kde vykonával trest za majetkovou trestnou činnost, odeslat do Věznice Mírov svému odsouzenému kamarádovi obálku obsahující mimo jiné ručně psaný dopis vyzdobený samolepkami. V samolepce modrého autíčka však příslušník vězeňské služby nalezl balíček s pervitinem. Více jak 100 mg této látky tak spolu s odesílatelem skončili v hledáčku jičínského TOXI týmu.

Policisté tohoto muže před budovou Věznice Valdice v sobotu 1. dubna 2023, tedy v den, kdy mu končil výkon trestu, zadrželi na základě předchozího souhlasu státního zástupce a eskortovali na policejní oddělení, kde se k celé věci doznal. Policejní komisař podal návrh na vzetí obviněného do vazby, který soudce dnes akceptoval. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let.

