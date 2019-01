Hradec Králové - Nevyšlo nám podnikání, tak vysvětlovali úvěrové podvody. Za ně byl otec potrestán tříletým vězením. Dcera je volná.

Pustil se do podnikání na tenkém ledě. Myslel, že vydělá peníze v restauračním byznysu, jenže zkolaboval. A tak se snažil vytlouct klín klínem.

Bral si půjčky, i když musel i on sám tušit, že nebude mít na jejich splácení. Proto byl Michael Šimeček odsouzen Krajským soudem v Hradci Králové k tříletému vězení.

Jeho dcera, jež mu ručila za některé úvěry, byla nakonec osvobozena.

„Nejvíc mě mrzí, že jsem ji do toho zatáhl," pronesl odsouzený na adresu mladé ženy, která si brala půjčky, ač byla na mateřské dovolené, a její příjem byl pouze 7 tisíc korun měsíčně.

Šimeček si měl v letech 2009 a 2010 napůjčovat 6,9 milionu, ač už měl z minulosti závazky ve výši sedm milionů. Nové úvěry měly podle všeho sanovat jeho ztráty z podnikání.

„Měl jsem restauraci v Praze, ale byl jsem vytlačen z místa podnikání," popsal, proč se dostal do finančních trablů. Poté začal pracovat jako číšník, dcera totiž byla na mateřské dovolené a on měl navíc staré závazky.

Podnikatelské choutky ho však neopustily, proto si pronajal další hospodu – v Praze Hostivaři. A k ní si postupně přibral ještě jeden podnik. Jenže nedařilo se. „Měl jsem dvě, ale jedna – ta v Praze Hostivaři – byla průšvih. Byla na špatném místě," tvrdil.

A to už měl vysoké závazky. Jak šly jeho žádosti o půjčky chronologicky? V květnu 2009 si vyjednal úvěr 900 tisíc, poté od září do ledna 2010 celkem 6 milionů – a to v pěti splátkách. V době, kdy měl dvě restaurace, a nedařilo se mu, se totiž rozhodl, že si přibere ještě jednu, která mu měla vytrhnout trn z paty. Na její provoz však již další úvěr nezískal.

Dál tak zůstal v začarovaném kruhu. „Když jsem si úvěry bral, myslel jsem si, že je budu schopen splácet," ujišťoval. „Jenže v jedné firmě, kde jsem dlužil 200 tisíc, mi vyčíslili penále 4,5 milionu," hájil se. Státní zástupce František Jedlička však reagoval: „Obžalovaný žádal o úvěry, i když si musel být vědom, že nemůže závazky uhradit."

Nesplácení ale nebylo jediným Šimečkovým problémem. Tím dalším je, že podle státního zástupce neuvedl při jednáních o úvěrech pravdivé údaje.

Proto byl také podnikatel odsouzen.

Byla na mateřské – i tak si brala úvěry, soud ale vyslyšel otcův apel

Byla na mateřské dovolené, měsíčně dostávala jen něco málo přes 7 tisíc korun. Přesto si Michaela Šimečková společně s otcem půjčila 2 miliony. A to už mu ručila za starší úvěry téměř v pětimilionové výši.

Byla obžalována jako spolupachatelka, hrozil jí až osmiletý trest. Žena na policii odmítla vypovídat – přesně podle svého práva. „Se svým příjmem z mateřské si musela být vědoma, že nebude moci úvěry splácet," poznamenal státní zástupce František Jedlička.

Soud podle všeho vyslyšel otcův apel. Ten řekl, že ho nejvíce mrzí, že do případu zatáhl svou dceru. Šimečková proto odešla po hlavním líčení jako svobodná žena, byla zproštěna veškeré viny, jak je napsáno v rozsudku. Není divu, že proti tomuto verdiktu neprotestovala – vzdala se totiž práva na odvolání.