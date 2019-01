Hradec Králové - U krajského soudu bude dnes pokračovat odročené hlavní líčení s Milanem Kalouskem. Podle obžaloby jako jednatel společnosti Frab Žamberk, zabývající se obchodem s pohonnými hmotami, měl v letech 2003 a 2004 ošidit stát na daních o více než 10,6 milionu korun.

Krimi | Foto: Deník

Proces začal již v květnu letošního roku. Podle Kalouska se jeho firma dostala do problémů zejména vinou finančního úřadu, který neoprávněně zadržoval cisterny se zbožím za 36 milionů korun na železnici.

Před krajským soudem dnes stanou také tři mladiství ze Svitav. Budou čelit obžalobě z nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek.

Poprvé dnes zamíří do soudní síně i Miroslav a Jana Plhalovi. Sourozenecká dvojice se měla dopustit loupeže. Letos 9. ledna v Hoděšovicích na Pardubicku měl Plhal sám napadnout železnou tyčí muže a způsobil mu těžká zranění. Oba obžalovaní napadenému muži sebrali klíče od jeho osobního automobilu, se kterým odjeli do svého bydliště. Rovněž vnikli do skříňového automobilu Avia, které patřilo poškozenému, a odcizili z něho věci, které se v něm nacházely.

U krajského soudu bude dnes pokračovat také odročené jednání s dvaadvacetičlennou skupinou mužů a žen z Pardubicka, Chrudimska, Svitavska, Trutnovska a dalších míst regionu. Obžalovaní se měli v době od června 2003 do října 2005 dopustit série pojistných podvodů s motorovými vozidly. „Celková škoda, která vznikla pojišťovnám vyplacením pojistného, přesahuje pět milionů korun. Výplatu zhruba milionu šesti set tisíc korun pojišťovny neuskutečnily, protože trestná činnost vyšla najevo,“ řekl v červnu, kdy hlavního líčení začalo, státní zástupce Milan Šimek.

V úterý usedne na lavici obžalovaných Miroslav Procházka. Soukromý podnikatel měl v roce 1992 a 1993 alkoholické nápoje, které byly určeny na export a pro zahraniční firmy, prodat v tuzemsku. Neodvedl však příslušné daně, celní poplatky a jiné povinné platby. Státu tak měl způsobit celkovou škodu ve výši přes 150 milionů korun.