Jičínsko - V pondělí 30. listopadu krátce před sedmnáctou hodinou jel jednadvacetiletý řidič osobním vozidlem Volkswagen Golf ve směru od Ostroměře na Chomutice.

U Ostroměře byl sražen cyklista. | Foto: Policie ČR Jičín

Na rovném úseku vozovky z dosud nezjištěných příčin narazil do pravděpodobně neosvětleného cyklisty, který jel stejným směrem. Při nehodě utrpěl cyklista zranění, se kterým byl transportován leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Alkohol u řidiče byl na místě vyloučen dechovou zkouškou, celková škoda byla vyčíslena na 13 tisíc korun. Příčina nehody a míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření.

Víkendové zpravodajství

Během uplynulého víkendu byl na Jičínsku relativní klid.



V pátek 27. listopadu dopoledne si na pracovníky stavební firmy, kteří v Libuni opravují železniční koleje, stěžovala jedna z místních žen. Prý se k ní chovali jako hulváti, měli na ni dlouze troubit a navíc měli vrstvou bláta znečistit silnici. Policisté oznámení prověřili a přitom zjistili, že pracovníci průběžně vozovku uklízejí a údajně se nikdy nestalo, že by byla nesjízdná. Co se týká chování, tak prý na ženu pouze jednou krátce zatroubili. Oznamovatelka byla s výsledkem šetření spokojena.



Před polednem se obrátila na policii spolumajitelka domu v Jičíně s tím, že jí pracovníci při stavbě sousedního domu poškodili fasádu a okap. Policisté na místě zjistili, že i když stavba probíhá podle projektu, přesto při kopání a vylévání základů došlo u jejího domu k vypadnutí dvou pískovců a dále k uvolnění kolena u okapového svodu. Pracovníci přislíbili, že pískovce opraví a co se týče okapového svodu, tam nelze vyloučit samovolné vypadnutí vlivem stáří, koroze a povětrnostních podmínek. Oznamovatelka navíc policistům sdělila, že jí někdo plive na vrata. V tomto případě se s největší pravděpodobností jednalo o psí značkování ve spodní části vrat. Vzhledem k tomu, že k žádnému porušení zákona nedošlo, více se případem policisté nezabývali.



Jeden z cestujících autobusu na lince Hradec Králové Jičín oznámil na lince 158, že z dechu řidiče cítil alkoholu a navíc, že měl při jízdě málem způsobit dopravní nehodu. Muži zákona následně autobus zastavili a řidiče vyzvali k provedení dechové zkouška, která byla negativní. Co se týká způsobu jízdy, tak k tomu uvedl, že si není vědom nějakého pochybení. Nechápal, proč si na něj cestující stěžoval, když s nikým neměl žádný konflikt.



Ve večerních hodinách se měli v Libáni na náměstí hádat dva podnapilí muži. Dle oznamovatele, který byl evidentně také pod vlivem alkoholu, měl být jeden z mužů velmi agresivní. Nakonec k žádnému fyzickému napadení nedošlo a všichni se v klidu rozešli.



Po dvacáté hodině zamířili jičínští policisté do Železnice, kde měl opilý sedmadvacetiletý muž řídit osobní vozidlo Škoda Felicia. Hlídka následně řidiče zastavila a vyzvala k provedení dechové zkoušky, která ovšem byla negativní.



Novopačtí policisté pátrají po neznámém vandalovi, který v pozdních nočních hodinách postříkal v Lázních Bělohradě bezbarvou mastnou tekutinou osobní vozidlo Opel Vectra, které bylo zaparkované v Zámecké ulici. Případ šetří jako přestupky proti majetku a proti občanskému soužití.



Ve večerních hodinách řešili novopačtí policisté rodinné neshody v obci Pecka. Jednalo se o hádku manželů v rozvodovém řízení, do které se vložil i jejich syn. Ten měl společně s otce matku slovně urážet. Případ šetří muži zákona jako přestupek proti občanskému soužití.



Před půlnocí měla být v jednom z jičínských bytů napadena mladá žena, kterou měl dle zjištěný skutečností udeřit do obličeje její známý, který po incidentu z bytu odešel. Žena policistům sdělila, že následující den vyhledá lékařské ošetření a poté vše oznámí na policii.

Jako smyslu zbavený se choval v sobotu 28. listopadu před jednou hodinou ranní čtyřiatřicetiletý muž v jednom z novopackých barů. Nejdříve zde zaútočil na svoji přítelkyni, kterou chytil do tzv. „kravaty" a ji hodil na zem. Poté bez jediného slova udeřil pěstí do obličeje hosta, který seděl na barové židli. Muž při pádu na zem utrpěl zranění, se kterým vyhledal lékařské ošetření. Případ šetří novopačtí policisté jako přečin výtržnictví.



Jičínští policisté pátrají po neznámém vandalovi, který v noci na sobotu rozbil v Jičíně v Dělnické ulici okno u jednoho z domů. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 3 tisíce korun. Případ šetří policisté jako přestupek proti majetku.



Rychlá jízda se v dopoledních hodinách nevyplatila jednatřicetiletému řidiči osobního vozidla Nissan, kterému v Ohařicích policisté naměřili přes 64 km/h. Z tohoto důvodu řidiče zastavili a přitom zjistili, že je navíc opilý, což potvrdila i provedená dechová zkouška, která u něj prokázala 0,30 promile alkoholu. Kromě toho, že muž „přišel" o řidičské oprávnění, hrozí mu ve správním řízení vysoká pokuta a několika měsíční zákaz řízení všech motorových vozidel.



Po desáté hodině zamířili hořičtí policisté do Jonákovy ulice, kde se měla v jedné ze zahradních chatek nacházet dvojice bezdomovců. Nejdříve to vypadalo, že jsou zde neoprávněně, ale nakonec se ukázalo, že zde mohou pobývat, jen ještě musí na městském úřadu podepsat nájemní smlouvu.



Neznámý vandal řádil v noci v Jičíně na Lidickém náměstí, kde se zřejmě „prošel" po zaparkovaném vozidle Chevrolet Spark, u kterého promáčkl střechu a přední kapotu. Majitel vyčíslil škodu na 11 tisíc korun. Případ šetří jičínští policisté jako přečin poškození cizí věci, za což pachateli hrozí až rok vězení.

V odpoledních hodinách se v Hrdoňovicích pohybovaly po silnici čtyři krávy, které ohrožovaly bezpečnost a plynulost v silničním provozu. Sobotečtí policisté následně kontaktovali jejich majitele, který se o zvířata postaral, a navíc ho upozornili na to, aby si je lépe zabezpečil.



Řepná kampaň se podepsala na znečištěné vozovce u železničního přejezdu v Jičíněvsi, kde zemědělci vyjížděli z pole. I když vozovku průběžně uklízeli, přesto si někteří řidiči na její znečištění stěžovali.



Muž v bílé masce vyděsil v podvečerních hodinách návštěvníky Adventního městečka v Jičíně na Valdštejnově náměstí. Mnozí se domnívali, že by se mohlo jednat o nějakého „úchyla," neboť zde honil děti. Nakonec se ukázalo, že šlo o účastníka hry „Hon na Šikorka", která byla motivovaná knihou Rychlé šípy. Navíc policisté zjistili, že šlo o řádně nahlášenou akci, proto se jí více nezabývali.



Před půlnocí došlo v Libuni na hasičské zábavě k potyčce mezi dvěma muži, které předcházelo napomenutí. Jeden z mužů si totiž vzal na chodbě sokolovny hasicí přístroj, se kterým začal venku stříkat. Když ho další účastník zábavy napomenul, aby to nedělal, udeřil ho pěstí do obličeje. Případ šetří sobotečtí policisté jako přestupky proti majetku a proti občanskému soužití.

V neděli 29. listopadu krátce před jednou hodinou ranní vyjeli jičínští policisté do Barákovy ulice, kde mělo dojít k rušení nočního klidu. V jednom z bytů se totiž konala oslava narozenin, která se neobešla bez hlasité hudby. Policisté účastníky party upozornili, že ruší noční klid a vyzvali je, aby okamžitě hudbu ztišili, což také udělali. Poté již byl v domě klid.



Po třetí hodině ranní zamířili jičínští policisté na ubytovnu v Hradecké ulici, kde měli nájemníci rovněž rušit noční klid. Po příjezdu hlídky již byl na ubytovně klid a pořádek a téměř všichni již spali.



V dopoledních hodinách si stěžoval majitel rodinného domu v obci Semínova Lhota na projíždějící nákladní vozidla, kvůli kterým má popraskané stěny. Sobotečtí policisté oznámení prověřili a přitom zjistili, že je dům skutečně popraskaný. Jeho majitele, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, poučili, že věc může řešit občansko-právní cestou.



Před polednem zamířili hořičtí policisté do Cerekvice nad Bystřicí, kde mělo dojít k založení černé skládky. Na místě ale zjistili, že se nejedná o černou skládku. Pouze zde jeden z občanů vyvezl do lesa listí ze svého pozemku. Vzhledem k tomu, že svým jednáním neporušil místní vyhlášku ani jiné právní předpisy, více se policisté případem nezabývali.



Na stádo ovcí, které se mělo krátce před polednem pohybovat na silnici u Miletína, upozornil jeden z projíždějících řidičů. I když hned na místo vyjela policejní hlídka, přesto už nikde ovce nenašla.



Špatná komunikace mezi nájemníky jednoho z panelových domů v Nové Pace v ulici U Studénky vedla k nedorozumění, které nakonec museli vyřešit až přivolaní policisté. Vše začalo tím, že jeden z nájemníků ztratil klíče od společných sklepních prostor, a tak ho nenapadlo nic lepšího, než dveře vykopnout. O jeho jednání ale nevěděl další z nájemníků, který vše oznámil na linku 158. Po příjezdu policistů se vše vyjasnilo a nájemníci se domluvili na náhradě škody.



Do velmi nepříjemné situace se dostal v podvečerních hodinách starší muž v Jičíně, který doma upadl a nemohl vstát. Naštěstí jeho volání o pomoc zaslechla sousedka, která vše oznámila na linku 156. Na místo vyjeli městští strážnici spolu s hasiči, kteří byt otevřeli. Vzhledem k tomu, že si muž poranil nohu, skončil v rukou lékařů. Tento případ není ojedinělý a seniorům, kteří se dostanou do podobných potíží, pak mnohdy nezbývá nic jiného než volat o pomoc, což by, jako v tomto případě, neměli sousedé podceňovat. Vždy je lepší přivolat pomoc zbytečně, než vůbec.



Krátce před devatenáctou hodinou přijali jičínští policisté informaci o shromáždění několika osob, které měly v ulici B. Němcové vytvořit kruh a přitom pouštět nahlas hudbu. Policisté následně zjistili, že se jedná o fanoušky filmu Rychle a zběsile, kteří zde uctili památku zesnulého herce Paula Wolkera, a poté se vydali na „spanilou" jízdu městem. por. Hana Klečalová