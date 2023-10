Spolupracovníci byli podvodníci. Od muže z Jičínska vylákali přes dva miliony

Dlouhodobě zneužívali sympatií šestapadesátiletého muže z Jičínska dva mladší spolupracovníci, až ho postupně připravili o více než 2,3 miliony korun. Lákali ho investovat do kukačkových hodin až ke koupi nemovitosti. Nyní mohou skončit ve vězení, a to na dva roky až osm let.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku