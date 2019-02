Podle státní zástupkyně Hany Flídrové Suchánek, aby utlumil pláč novorozeněte, kterého rušilo, balil ho do deky a to takovým způsobem, který mu značně znemožňoval přístup vzduchu a omezoval jeho pohyb.

„Takto ponechal novorozeně po dobu 15 až 20 minut v závislosti na tom, kdy nezletilá přestala brečet. Obžalovaný posléze toto zabalení umocňoval částečným nalehnutím svého těla na novorozeně a dále také, aby se co nejrychleji unavilo pláčem, postupně začal nezletilou zabalenou v peřině bít rukou, buď malíkovou hranou v pěst sevřené ruky či otevřenou dlaní na přesně nezjištěné části těla, nejčastěji do oblasti zad či hýždí,“ předčítala státní zástupkyně.

Anna Suchánková podle spisu jednání přihlížela a v některých případech manželovi sama podala deku. Oba obžalovaní se v pondělí k činům uváděným ve spise doznali.

„Vadil mi častý pláč. Když dáte budík pod peřinu, tak jej také slyšíte méně. Chtěl jsem jen, aby se dítě pláčem unavilo. Nechtěl jsem mu ublížit,“ hájil se včera Suchánek.

Vše vyvrcholilo v březnu letošního roku, kdy novorozeně večer opět plakalo. Suchánek ho podle spisu zabalil do deky a dvakrát uhodil malíkovou hranou pravé ruky sevřené v pěst do hlavy. Tím mu způsobil četné zlomeniny lební klenby, krvácení mezi mozkové obaly a zhmoždění mozkové tkáně. Novorozeně tak i přes péči lékařů po šesti dnech zemřelo.

„Nevybavuji si přesně, kam jsem udeřil. Dívali jsme se ten večer na seriál Ordinace v růžové zahradě. Když jsem uslyšel takové kviknutí. Rozbalil jsem deku a viděl, že nereaguje. Ihned jsme jeli do nemocnice,“ odpověděl Vlastimil Suchánek na dotaz státní zástupkyně, kam novorozeně udeřil. V nemocnici oba svorně uvedli, že jim dítě vypadlo ze zavinovačky, když si ho předávali, a hlavou se udeřilo o stolek.

Obžalovaná Anna Suchánková tvrdila, že praktiky byly manželův nápad. „Nelíbilo se mi, co s dítětem dělá, ale muže jsem se bála. Několikrát mě fyzicky napadl,“ vypověděla.

Suchánek její slova potvrdil, uvedl však, že asi v šesti případech zabalila novorozeně do deky sama Suchánková bez toho, aniž by ji do něčeho nutil, jak sama obžalovaná tvrdila. „Vždycky mi potom řekla, abych dítě zabalil stejně já, že mi to jde líp,“ dodal obžalovaný.

Soud bude pokračovat i v úterý. Za vraždu hrozí Suchánkovi až výjimečný trest. Jeho ženě za týrání dítěte až osmileté vězení.