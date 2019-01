Hradec Králové – U krajského soudu bude v pondělí pokračovat odročené hlavní líčení s deseti muži, kteří čelí obžalobě z vytunelování investičních fondů Trend a Mercia.

Již v srpnu loňského roku je stejný soud uznal vinnými z nezákonných machinací, kterými způsobili akcionářům fondů škodu ve výši asi 1,3 miliardy korun. Uložil jim tresty odnětí svobody na dva až sedm let. S nejvyšším trestem odešel od soudu bývalý šéf Trendu Miroslav Hálek. Jednoho obžalovaného, Aleše Machalíka, senát zprostil obvinění.



Protože se státní zástupce i odsouzení proti verdiktu odvolali, případem se zabýval vrchní soud, který vrátil kauzu zpět do Hradce k novému dokazování.

„Vrchní soud konstatoval, že v některých bodech rozsudku byla prvoinstančním soudem nedostatečně popsána subjektivní stránka, to znamená zavinění jednotlivých obžalovaných. Také se podle něho krajský soud plně nevypořádal s obhajobou některých obžalovaných,“ řekla novinářům státní zástupkyně Soňa Bělohlávková při zahájení nového hlavního líčení 26. října letošního roku.

Rovněž uvedla, že obžaloba, kterou na začátku prvního hlavního líčení u hradeckého soudu v lednu 2006 vznesl její kolega František Fíla, nedoznala změny. „Byla podána důvodně a v plném rozsahu na ní trvám,“ dodala Soňa Bělohlávková.



Nového jednání se neúčastní Machalík, kterého vloni krajský soud osvobodil. Hlavní líčení se vrátilo do stavu po podání obžaloby a nyní budou převážně čteny listinné spisy.



V jiné soudní místnosti v pondělí usednou Martin Huňák, Josef Potoček a Patrik Vach. Ti vyslechnou obžalobu ze spáchání několika trestných činů, mezi nimž je i násilí proti skupině obyvatelstva a proti jednotlivci.



Ve středu by měl stanout před krajským soudem Petr Hejcman. Ten se měl dopustit zneužívání informací v obchodním styku a zvýhodňování věřitele.

Poslední pracovní den tohoto týdne znovu zamíří ke krajskému soudu Karel Hrdina ze Dvora Králové nad Labem. Pětapadesátiletý muž již od října čelí obžalobě ze spáchání trestných činů podvod a padělání a pozměňování peněz. Svým jednáním měl věřiteli způsobit škodu ve výši 4,5 milionu korun.