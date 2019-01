Hradec Králové – Třiatřicetiletý Jindřich Volf se zpovídal z pěti zločinů. Ze čtyř z nich byl Krajským soudem v Hradci Králové uznán vinným. Nejzávažnějším bylo znásilnění dívky, která dodnes trpí psychickými obtížemi.

Problém s určením času měl u soudu obžalovaný Jindřich Volf. Ke znásilnění mělo dojít po 21. hodině, kdy už byla tma. Volf však tvrdil, že se stmívalo. Nakonec vyšlo najevo, že pro Volfa je to nejspíš jedno a totéž. | Foto: DENÍK/ Jan Jelínek

Ani slzy matky nezapůsobily na senát Krajského soudu v Hradci Králové, který rozhodoval o osudu třiatřicetiletého Jindřicha Volfa z Nového Bydžova. Ten se zpovídal z několika trestných činů, přičemž tím nejzávažnějším bylo znásilnění dívky, které se symbolicky stalo poslední kapkou v poháru trpělivosti obyvatel Bydžova s romskou komunitou.



Středečním verdiktem byl Volf uznán vinným a soud ho poslal na deset let do vězení se zvýšenou ostrahou. Navíc se má podrobit ochranné ambulantní psychiatrické léčbě.



Jen co předseda senátu Jiří Vacek vyslovil výši trestu, obžalovanému ztuhly rysy a neubránil se slzám. Od začátku hlavního líčení Jindřich Volf tvrdil, že dívku neznásilnil, že se jednalo o dobrovolný sex a spíš ona sama ho svedla. Další dva body obžaloby popřel a u dvou, v nichž se doznal, uváděl, že některé uvedené skutečnosti jsou zveličené.



To zdůraznil i ve své závěrečné řeči jeho obhájce Miroslav Hofmann. „Domnívám se, že v řadě případů neodpovídá obžaloba provedeným důkazům,“ uvedl. Podle jeho mínění je možné uznat vinným Volfa jen v jednom z pěti žalovaných skutků, kde vyhrožoval barmance podniku a následně přivolanému policistovi. V dalších dvou by se dalo uvažovat podle Hofmanna o přestupku a v případě znásilnění, nebylo bez pochyb prokázáno, že k aktu došlo za použití násilí.



S tím však rozhodně nesouhlasil státní zástupce Milan Šimek, který pro Volfa navrhl minimálně devítiletý trest.



„Dívka utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, kterou je možné považovat za těžké ublížení na zdraví. Její obtíže jí omezují v běžném životě a prognóza jejího stavu ani po půl roce není jednoznačná. Následky mohou být podle znalkyně i celoživotní,“ zdůraznil Šimek v závěrečné řeči.



S tím se také senát při vynesení rozsudku ztotožnil. „Trestný čin znásilnění byl prokázán nadevší pochybnost. Výpověď poškozené dívky byla neměnná a věrohodná, což potvrdili i znalci. Její tvrzení odpovídají prožitým skutečnostem. Navíc pokud by dívka měla s obžalovaným sex dobrovolně, nemohla by utrpět posttraumatickou stresovou poruchu, kterou nelze předstírat,“ upozornil předseda senátu Jiří Vacek.



K danému zločinu došlo podle obžaloby vloni v listopadu. Jednadvacetiletá dívka tehdy narazila na Volfa na novobydžovském náměstí. Tehdy Volf dívku podle spisu natlačil do telefonní budky poblíž radnice a požadoval po ní, aby ho políbila. Ona nechtěla, tak ji začal líbat a osahávat na prsou i stehnech. Následně ho děvče políbilo a chtělo, aby ji nechal. Obžalovaný ji chytil kolem pasu a řekl, že ji doprovodí domů. Cestou dívku však zatáhl k nedalekému kostelu, kde v sexuálním loudění pokračoval.



„Poškozenou přimáčkl zády na vrata kostela a svým tělem se k ní přitiskl tak, aby se mu nemohla vysmeknout. Následně jí přikázal, aby mu rukou třela jeho obnažený penis, což nakonec učinila pro bezvýchodnost situace, kdy pochopila, že se mu neubrání, a měla strach, aby jí neublížil, neboť o něm věděla, že má výbušnou povahu,“ píše se v obžalobě. Poté údajně dívku odvlekl do blízkého výklenku, kde ji přiměl k orálnímu sexu.



Jindřichu Volfovi při rozhodování soudu přitížil i ten fakt, že již byl několikrát trestaný. V roce 2000 byl například odsouzen za loupež k pětiletému odnětí svobody. Navíc žalované skutky spáchal v době, kdy byl v podmínce za jiný zločin.



U soudu však na závěr přeci jen padl i zprošťující verdikt a to v jednom z pěti bodů, kdy měl Volf vyhrožovat a napadnout svou družku a dva kamarády. Tady chybělo dostatek důkazů. Obžalovaný se spolu se svým obhájcem na místě odvolali. Státní zástupce si ponechal lhůtu.

