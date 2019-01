Jičín – V úterý 1. listopadu krátce po poledni zadrželi policisté ze zásahové jednotky na autobusovém nádraží v Jičíně třiatřicetiletého muže, který se měl od července do října letošního roku „podívat" v Jičíně do dvou garáží, prodejny a nakonec vzal zavděk i králíkárnou.

Jako první přišla na řadu garáž u rodinné vilky ve Vrchlického ulici, do které se vloupal v noci na úterý 19. července. Z té pak odcizil osobní vozidlo Škoda Fabia včetně klíčků a technického průkazu a také tři jízdní kola Merida. Majitel vyčíslil škodu na nejméně 335 tisíc korun.

Na konci září se vydal do ulice U Trati, kde se vloupal do jedné z řadových garáží. Uvnitř odcizil tři sady pneumatik včetně litinových a plechových disků a dále motocykl Suzuki GSF 600 modré metalízy, vše v celkové hodnotě 70 tisíc korun. Ve středu 5. října večer se na uvedeném motocyklu vydal se svojí o jedenáct let mladší kamarádkou na Mladoboleslavsko. V Dlouhé Lhotě se je snažila zastavit policejní hlídka, ale na její výzvy řidič nereagoval a začal ujíždět. Dostal se až na lesní cestu u Bojetic, kde havaroval. Muži se podařilo utéct, kdežto slečna takové štěstí neměla a skončila v rukou policistů. Ti následně zjistili, kdo byl oním řidičem a dále to, že má až do roku 2018 vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.

Dalším objektem, který muž „navštívil", byla v noci na sobotu 8. října jedna z prodejen v Havlíčkově ulici, ze které si odnesl dioptrické obroučky, sluneční brýle, dalekohledy, čelové svítilny a další zboží. Celková škoda byla vyčíslena na nejméně 217 tisíc korun.

Jeho poslední výprava vedla do zahrádkářské kolonie Pod Čeřovkou, kam se vydal v noci na úterý 1. listopadu. Objektem jeho zájmu se stala králíkárna, ze které odstranil několik visacích zámků a z jednotlivých kotců pak odcizil osm králíků v hodnotě 2.500 korun. V té chvíli ještě muž netušil, že mu už zbývá jen několik hodin pobytu na svobodě.

Poté, co ho na autobusovém nádraží v Jičíně zadržela zásahová jednotka, skončil na policejní služebně. I když s policisty moc nespolupracoval a k trestné činnosti se doznával jen sporadicky, přesto mu to nebylo nic platné. Kriminalisté totiž proti němu měli dostatek usvědčujících důkazů. Mezi nimi například králíky, které našli při prohlídce garáže, kterou si pronajal. Evidentně se jednalo o ušáky ze zahrádkářské kolonie, které si také jejich majitel následně poznal. Bohužel chyběl chovný samec, který zřejmě skončil v nějaké kuchyni. A tak se domů vrátilo jen sedm ušáků, z nichž byl jeden „polomrtvý".

Ještě téhož dne policejní komisař muži sdělil obvinění ze zločinu krádeže a přečinů poškození cizí věci, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až osm let vězení. Na vězeňskou stravu si už ale pomalu zvyká teď, neboť ho soudce Okresního soudu v Jičíně poslal do vazební věznice v Liberci.

Obvinění si vyslechla i jeho dvaadvacetiletá kamarádka, a to z přečinu podílnictví, za což může strávit ve vězení až čtyři roky. Žena je vyšetřována na svobodě.

Kriminalisté samozřejmě zjišťovali, kde odcizené věci skončily. Obvinění je prý prodali náhodným zájemcům a peníze pak použili pro vlastní potřebu, mimo jiné je měli i na nákup drog. mjr. Hana Klečalová