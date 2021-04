/VIDEO/ Překvapivě rychle skončil u Krajského soudu v Hradci Králové případ loňské dvojnásobné vraždy z Českého ráje. Dvaačtyřicetiletý Karel Šťovíček hned na začátku hlavního líčení uznal svou vinu a dohodl se se státní zástupkyní na trestu doživotí.

Karel Šťovíček u hradeckého krajského soudu. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek

Karel Šťovíček loni v létě na přelomu července a srpna zavraždil postupně dvě ženy. K první vraždě došlo 25. července v Rovensku pod Troskami. Šťovíček nejprve pětatřicetiletou ženu udeřil zezadu do hlavy skleněnou lahví od vína a následně ji uškrtil ledvinkou, kterou ji strhl z pasu. Její tělo pak odtáhl asi 10 metrů do obilného pole, kde ho zanechal. Podle obžaloby došlo mezi Šťovíčkem a jeho obětí před vraždou k orálnímu pohlavnímu styku. Zřejmě ne zcela dobrovolnému, neboť žena poté Šťovíčkovi vyhrožovala, že jej udá na policii. Druhou vraždu spáchal 5. srpna v nedalekém Turnově. Scénář byl opět podobný. Se ženou nejprve popíjel v restauraci, následně spolu odešli k řece Jizeře, kde došlo k orálnímu pohlavnímu styku. Ženě pak sebral kabelku a popruhem od kabelky ji škrtil až do okamžiku, kdy přestala jevit známky života. Tělo poté hodil do řeky, kde ho ráno našel náhodný kolemjdoucí.