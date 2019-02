Hradec Králové - Trojice z pardubické firmy Financování Group je obžalována z podvodu. Škoda, již způsobili, měla vyšplhat až na 14 milionů korun.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Po smrti manžela se dostala do finančních těžkostí. Jak už to bývá, rozhodla se je řešit půjčkou. A nyní je tato žena – společně s dcerou – mezi poškozenými v případu firmy nazvané Financování Group.

Proces s trojicí Michael Mádle, Vít Bubeník a Petra Bubeníková, jež měla způsobit škodu až 13,5 milionů korun, pokračuje na začátku tohoto týdne u Krajského soudu v Hradci Králové.

Je možné, že již dnes bude vynesen rozsudek. Trio je obviněno, že úvěrovými podvody způsobilo škodu „velkého rozsahu". Za to členům spolčení hrozí desetileté vězení.

Ale zpět k situaci poškozené dvojice, matky s dcerou.

Ty se totiž nedostaly do potíží vlastní vinou, ale tím, že jejich manžel a táta po sobě zanechal dluhy. Půjčka od pardubické společnosti měla tuto nesnáz zahladit.

„Obě jsme podepisovaly různé listiny, ale žádné peníze jsme nedostaly. Až doma jsme zjistily, že jsme fakticky prodaly dům," řekla matka Marta Pavlíková.

Dcera firmě poskytla i fotografie rodinného domu. „Ale vždy se jednalo jen o poskytnutí půjčky," byla přesvědčena i při výpovědi.

Podobně mluvili také další poškození. „Obžalovaní se obohatili tím, že někoho uvedli v omyl," prohlásil státní zástupce Jiří Viesner.

Obžalovaní vinu odmítli. „Všichni klienti podepisovali smlouvy dobrovolně," hájil se hlavní viník (podle obžaloby) Mádle, jemuž za úvěrový podvod hrozí pobyt ve vězení až na deset let. Provinění spoluobžalovaných je menší.

Všichni tři podle obžaloby slíbili klientům půjčku a podepsali s nimi kontrakty. Přitom využili jejich naivity.

Jaké tresty hrozí

za podvod

I příprava podvodu – stejně jako u dalších lotrovin – je trestná. A jaké jsou sazby za tento zločin?

Až dva roky: Kdo způsobí škodu nikoli nepatrnou.

Až tři roky: Kdo způsobí škodu nikoli nepatrnou a byl za podobný čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

Až pět let: Kdo způsobí větší škodu.

Až osm let: Např. organizovaná skupina, či způsobí-li jedinec značnou škodu.

Až deset let: Škoda velkého rozsahu.

Neinformovanost a možná nepozornost zafungovala zřejmě také v situaci poškozeného Jaromíra Johna.

Ten chtěl půjčku na půl milionu, byl v potížích. „Podepisoval jsem postupně několik smluv. Říkali, že je nesmí nikdo vidět," tvrdil.

Firma mu nabídla takzvaný zpětný leasing na dům. „Kdybych věděl, že prodávám dům, nešel bych do toho," ujistil svědek John.

Zpětný leasing byl vůbec nejoblíbenějším nástrojem obžalovaných. Ti využívali tento způsob splácení půjček velmi hojně.

Jak vlastně metoda zpětného leasingu funguje?

Lidem podle obžaloby slíbili půjčku a podepsali s nimi kontrakty. Toto je jeho definice z internetové encyklopedie Wikipedie: „Majitel dopravního prostředku, výrobního stroje, nemovitosti atp. tuto věc nejprve prodá leasingové společnosti, která mu následně na tuto věc poskytne finanční leasing, takže původní majitel věc i nadále užívá jako nájemce a průběžně splácí. Po řádném splacení se pak stává majitelem věci zpět. Účelem zpětného leasingu je získat aktuálně potřebnou hotovost."

Nejvyšší trest tedy může očekávat obžalovaný Mádle. „Obohatil se dílem sám, dílem společně," upozornil státní zástupce Viesner. „A způsobili tak škodu na majetku ve velkém rozsahu," doplnil.

Proto hrozí trojici až desetileté tresty.