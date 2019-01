Hradec Králové – Syn tvrdí, že matce neublížil. Policie i státní zástupkyně jsou však přesvědčeni o opaku.

Smrt 54leté ženy, která letos v lednu zemřela za podezřelých okolností v Přepeřích na Semilsku, řeší hradecký krajský soud. Z násilné smrti se zodpovídá její 35letý syn. Podle policie přitom k ženě sám přivolal záchranáře a dokonce jí poskytoval první pomoc. V té době však už byla jeho matka mrtvá. „Já jsem nic takového neudělal,“ hájil se včera před soudem František Žilka.



Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové to však byl právě on, kdo v podnapilosti škrtil ženu polypropylenovým provazem. „Způsobil jí povrchovou škrtící rýhu na krku a zlomeninu horních rohů štítné chrupavky, v důsledku čehož poškozená zemřela,“ uvedla žalobkyně.



Lékaři navíc na těle mrtvé ženy našli další zranění, která svědčila o tom, že jí někdo krutě ubližoval: měla oboustrannou zlomeninu žeber, zlomenou hrudní kost, dva krevní výrony v měkkých lebních pokrývkách, v levé temenní krajině a modřiny na oku a pod klíční kostí.



Žilka včera u soudu obšírně vypravoval, co osudného dne dělal. Z jeho výpovědi vyplývalo, že ráno jel do Turnova a odpoledne šel na procházku k Jizeře, z níž se krátce vrátil do bytu, kde spolu s matkou po návratu z vězení žil, a zase rychle odešel k Jizeře. Když pak dorazil domů, chtěl prý vypnout televizi, ale zjistil, že matka, která ležela na gauči, na sobě má „nějaké skvrny“.

„Přišel jsem k ní a zjistil jsem, že nedýchá,“ řekl obžalovaný soudu.

Pak prý spolu se sousedy přivolal k matce záchranáře, ale těm už se přivést ženu k životu nepovedlo.

Policie Žilku několikrát vyslechla, obvinila ho z toho, že ženu po hádce a pod vlivem alkoholu zavraždil, a soud na něj uvalil vazbu.

Obžalovanému hrozí až osmnáct let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat.

Chtěl prý maminku poslat do lázní…

I když obžalovaný celou dobu mluvil o své mrtvé matce jako o „mamince“ a vyprávěl, že spolu neměli žádné spory a že dokonce uvažoval o tom, že by ji poslal do lázní, jejich soužití zřejmě tak idylické nebylo. Sousedé z jejich bytu slyšeli hádky a dokonce i výkřik: „Já tě zabiju, ty svině!“ Muž však odmítl, že by se s matkou hádali. Vysvětloval, že měli koupelnu přes chodbu a někdy z ní jeden na druhého volali. „Pokud říkala známé, že jsem ji zmlátil, není to pravda. Maminka si věci někdy přikreslovala,“ prohlásil. Připustil, že jednou matku bodl nožem do kolena, ale to prý bylo při škrábání brambor, protože měl mastné ruce.

Naznačil, že pachatelem vraždy mohl být matčin známý. „Někdy jsem přišel domů a byla od něj celá pomlácená. Často si na něj stěžovala, například že ji chtěl znásilnit,“ řekl obžalovaný. Jenže dotyčný muž má na kritickou dobu alibi, protože byl v zaměstnání.

„Agresivní zas tak moc nejsem,“ tvrdil soudu Žilka, který byl celkem jedenáctkrát trestán, z toho čtyřikrát za násilné trestné činy, mezi něž patřilo i napadení matky.

Jeho agresivitu zažili také záchranáři, které k matce přivolal a kteří ho museli uklidňovat.