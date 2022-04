"Odsouzený měl ve valdické věznici nejdříve poničit majetek, konkrétně udělat díru do koupelnových dveří. Tou se měl protáhnout na chodbu. Následně měl dozorcům sdělit, že má v ruce žiletku a že je podřízne," popsala Majerová. Následně se prý otočil a začal utíkat, přestože jej dozorci opakovaně podle zákona vyzvali k zanechání protiprávního jednání, jinak použijí donucovací prostředky. Vzápětí měl vězeň na jednoho z dozorců zaútočit a opakovaně jej udeřit do obličeje, jež jej ostatní dozorci zpacifikovali.

Není to poprvé, co se mladík podobného jednání dopustil. V evidenci rejstříku trestů má hned sedm zápis, za trestné činy násilí proti úřední osobě a výtržnictví byl naposledy odsouzen v roce 2018. Opakovaně také ničil majetek věznice. K trestné minulosti hříšníka nakonec přihlédl také policejní komisař a podal podnět na vzetí obviněného do vazby. Soud jeho návrh schválil. Muži hrozí dalších šest let za mřížemi.