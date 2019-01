Královéhradecko, Olomouc - Vrchní soud v Olomouci potvrdil desetileté vězení pro uprchlého podnikatele Jiřího Tomana z Jičínska, který podle podle obžaloby při obchodech s pohonnými hmotami způsobil daňový únik nejméně za 645 milionů korun. Znalec škodu vyčíslil asi na 1,1 miliardy korun. Toman skončil ve vydávací vazbě v Argentině.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Toman se k vrchnímu soudu odvolal prostřednictvím svého právního zástupce proti loňskému rozsudku zlínského krajského soudu. „Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, tedy právní kvalifikace i trest ve výměře deseti let," řekl mluvčí vrchního soudu Vladimír Lichnovský.

Trest, který je na samé horní hranici sazby, podle něj odpovídá vzniklé škodě. „Jedná se o extrémní daňový únik, který má až makroekonomický dopad na státní rozpočet, neboť celková škoda v tomto případě dosahuje nejméně 645 milionů korun," podotkl Lichnovský.

Toman se brání vydání do Česka

Toman byl v Argentině zadržen již před časem, vydání do Česka se ale údajně brání. Muž byl předsedou představenstva firmy World Servis od července 2005 do prosince roku 2008. Uvedená škoda vznikla jen za období od ledna do července 2008. Podle předsedy senátu zlínského soudu Radomíra Koudely je tak pravděpodobné, že skutečná škoda, která vznikla státu na daních, převyšuje i znalcem uvedenou více než miliardu.

V původní obžalobě figurovala částka asi 645 milionů korun, kterou soud uznal již v prvním rozsudku loni v listopadu. Olomoucký vrchní soud jej ale zrušil a nově ustanovený znalec dospěl k více než miliardové škodě. Krajský soud ji ale v novém rozsudku použít nemohl, neboť verdikt byl zrušen z podnětu obhajoby, a nelze tak při absenci odvolání státního zástupce rozhodnout k tíži obžalovaného.

Soud Tomanovi navíc na deset let zakázal působení ve statutárních orgánech obchodních společností a družstev. Stejně jako desetileté vězení je i tento zákaz na horní, maximálně možné hranici. Jelikož je ale řízení vedeno proti uprchlému, Toman bude moci po případném vydání do Česka požádat o opakování soudu. Hlavní líčení by se konalo znovu od začátku.

Podle obžaloby firma World Servis nezahrnula do daňových přiznání veškeré faktury. Místo měsíčních odvodů DPH a spotřební daně v řádech nejméně desítek milionů korun platila daně v pouhých statisících. World Servis i některé společnosti, s nimiž firma obchodovala, mají blízký vztah ke kroměřížskému podnikateli Radomíru Vybíralovi, jemuž vrchní soud v dubnu za machinace s DPH při obchodech s pohonnými hmotami uložil 13 let.

Vybíral, jenž je označován za hlavu petrolejářského impéria, byl majitelem a v letech 1999 až 2003 i jednatelem World Servis. Po něm funkci vykonával jeho syn Roman a Dušan Gajdošík – oba byli také odsouzeni za daňové úniky. Podle obžaloby muži se čtyřmi komplici způsobili státu škodu 564 milionů Kč, zřejmě však šla do miliard.

Všichni tři i Toman figurovali i v nyní už likvidované firmě JVT Company, jež je podle obchodního rejstříku jediným akcionářem World Servis.