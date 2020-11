Uplynulý čtvrtek 15 minut po 14. hodině operační důstojník na lince 158 přijal oznámení, že v Nové Pace v ulici U Studénky měla být přepadena starší paní. Oznámení podal muž, který si při východu z domu všiml nejprve na chodníku ležící stařecké hole a poté opodál se těžce zvedající ženy. Nezaváhal a okamžitě ji přispěchal na pomoc.

Na místo vzápětí vyrazila hlídka policistů, která na místě zjistila, že 83letou ženu měl neznámý muž srazit k zemi, vytrhnout ji tašku a utéct z místa pryč. Žena naštěstí neutrpěla zranění, s kterým by musela vyhledat lékařské ošetření. V tašce měla malý nákup a peněženku s několika set korunami, osobními doklady a platební kartou. Do pátrání po pachateli byly povolány další hlídky. Přestože policisté obdrželi pramalý popis možného pachatele, díky však rychlosti a výborné místní znalosti ho po necelé hodině a půl přibližně 1,5 km od místa činu nalezli a zadrželi. Na místo byl povolán psovod se služebním psem, který nalezl v nedalekém lese pod listím zahrabanou bundu patřící podezřelému muži a peněženku. Odcizenou látkovou tašku s nákupem našel náhodný chodec nedaleko přepadení odhozenou do křovin.