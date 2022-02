Případem se kriminalisté zabývali od loňského května, kdy na dozorce balíčky s drogamy vykoukly z balíčků. "Krajští kriminalisté se společně s jičínskými kolegy zaměřili na zásilky směřující do věznice Valdice. Výsledkem několikaměsíční práce je stíhání tří žen ve věku 32, 33 a 61 let a tří mužů ve věku 32, 33 a 40 let," potvrdila policejní mluvčí Eliška Majerová. Do věznice dostávali členové skupiny drogy různými cestami - poštou, ale také při osobních návštěvách, kdy pervitin a léky ukrývali například do zdvojeného dna obalu od tabáku nebo cigaret.

Šestice dealerů fungovala jako organizovaná skupina. V čele gangu stáli dva muži ve výkonu trestu, který si ve věznici odpykávají za obdobnou trestnou činnost. Právě oni zásilky přebírali a kontraband uvnitř věznice šířili mezi další odsouzené. "Muži instruovali z věznice členy skupiny venku, mimo jiné prostřednictvím propašovaných mobilních telefonů," doplnila Majerová.

Všechny čtyři členy gangu vně věznice policie dopadla v uplynulých dnech na různých místech České republiky . "Celou šestici členů organizované skupiny kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy," uvedla Majerová. Tři ženy a jednoho muže policisté dále stíhají na svobodě, dvojice odsouzených pokračuje dále ve výkonu stávajícího trestu. V případě odsouzení si za mřížemi pobudou od dvou do deseti let.

Zasílání drog do věznice Valdice policie neodhalila poprvé. Podobný, ale rozsáhlejší případ, řešila policie před dvěma lety. Kriminalisté v listopadu 2020 navrhli obžalovat v případu pašování drog do věznice Valdice patnáct lidí, z nichž sedm bylo z řad odsouzených. Také tato skupina pracovala organizovaně. Drogy a další zneužitelná léčiva do věznice posílali ukryté v balíčcích, například v igelitových taškách s úkryty, obalech od fixů či speciálně vyztužených a upravených obálkách.

Podle Evy Francové se vězeňská služba dlouhodobě snaží kontraband ve Valdicích zachytit, není ale snadné s pašeráky držet krok. "I když věznice přijala řadu opatření a aktivně bojuje s pašováním nepovolených předmětů, včetně omamných a psychotropních látek do věznice, nelze tomu beze zbytku zabránit. Díky dobré práci zaměstnanců však dochází k odhalování této trestné činnosti," vysvětlila mluvčí.

Věznice Valdicích patří k nejtěžším českým káznicím, trest si v ní odpykává více než tisíc vězňů. V uplynulých měsících se dostala do povědomí veřejnosti především aférou prošetřovaného brutálního chování skupiny dozorců k odsouzeným. Několik let starý případ vzali do rukou vyšetřovatelé Generálního ředitelství Vězeňské služby a Generální inspekce bezpečnostních složek (GIBS).