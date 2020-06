„Ale už tady nechci být. A to ani na rozsudek,“ řekl při stání muž, který ještě předtím počastoval soudce i státní zástupkyni několika vulgárními výrazy. V jeho nepřítomnosti jej tak včera poslal předseda senátu Luboš Sovák na čtyřiadvacet let do vězení.

Výjimečný trest si recidivista Čavajda vysloužil za to, že v loňském listopadu zabil svoji o pět let mladší expřítekyni, která proti němu dříve svědčila u soudu. Se svojí budoucí obětí seznámil v broumovské Diakonii. Tam přespával poté, co jej v roce 2016 propustili z vězení. Se ženou, která zde pracovala, se sblížil a navázal i intimní kontakt. Žena jej poté nechávala přespávat ve svém bytě.

Vztah neměl dlouhého trvání a krátce před osudovým dnem jí muž několikrát vyhrožoval, že ji zabije. Jako přečin nebezpečného vyhrožování celou věc řešila i policie. Nakonec vyvázl s podmínkou.

„Je to jen šaškárna. Kdyby mě už tenkrát policajti zabásli, mohla žít. Ale takhle jí moc nepomohli,“ řekl u soudu muž, který byl s ženou v osudný den dohodnut, že mu pomůže s vystěhováním. „Probudil jsem se kolem osmé ráno a hned jsem začal pít pivo. Než po poledni přijela, tak jsem měl v sobě šestnáct kousků a jeden suchý rohlík,“ sdělil muž do protokolu.

Při přípravě stěhování jej prý rozčílilo, že našel dokument, kde zjistil, že proti němu jeho bývalá přítelkyně v kauze vyhrožování svědčila. „Ale nechtěl jsem to řešit. Byl jsem opilý. Když přijela, něco mi řekla, já se otočil a šel do obýváku. Pak do mě nějak strčila a já spadnul na pohovku a narazil si žebra. To mě asi rozlítilo, otočil jsem se a chytnul jsem ji za krk. Ona se však vůbec nebránila.

To bych byl asi poškrábaný. A to jsem nebyl. Pak jsem spadli spolu na pohovku a ona už nedýchala. Hodil jsem ji na hlavu polštář, sbalil věci a z domu utekl,“ dodal muž s tím, že se poté potuloval Broumovem a dál pil alkohol. Po nějaké době se domů vrátil. Se svojí obětí ještě strávil v bytě noc a ráno se šel udat na policii. Tam však nedokázal vysvětlit, proč byla mrtvá žena nalezena od pasu dolů nahá.

„To fakt nevím, jak se to stalo. Než k incidentu došlo, byla u mě tak deset minut. A já nejsem žádný nekrofil, abych ji ještě zneužil,“ řekl Čavajda do protokolu. Dodal, že rozhodně nešlo o žádnou plánovanou vraždu. Tomu však soud neuvěřil. Podle něj muž svůj čin plánoval několik týdnů.