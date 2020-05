Původně se měl soud případem zabývat v polovině března. Hlavní líčení ale bylo zrušeno v souvislosti s koronavirovou epidemií. Pokud nyní udělený trest bude pravomocný, odsouzená žena jej bude muset vykonat po odpykání trestu za vraždu.

Janáková, která si loni změnila jméno na Nová, si odpykávala 30 let vězení za vraždu z roku 2017. V těhotenství byla dočasně propuštěna, dítě se jí narodilo koncem srpna. Tvrdila, že ji ve věznici v Opavě znásilnili dozorci, což se nepotvrdilo. Policie ji zadržela, obvinila a prosazovala vzetí do vazby. Soud návrhu vyhověl, dospěl k názoru, že by se mohla trestnímu stíhání vyhýbat. O dítě se nyní stará babička.

Za mřížemi má Janáková strávit ještě 28 let. Trest měla přerušený do jednoho roku věku dítěte. Po propuštění z vězení Janáková podle médií žila v Jilemnici na Semilsku a později ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na svobodě si také nechala změnit příjmení z Janáková na Nová.

Mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová dříve pro ČTK uvedla, že "nastavená bezpečnostní pravidla VS ČR pohlavní styk příslušníka s vězněnou osobou neumožňují". Vyloučila, také možnost pohlavního styku mezi vězni. Připustila ale, že by si vězni mohli nějakým způsobem sperma předat. V minulosti byl zaznamenán například pokus o předání spermatu v propisovací tužce. Další metodou je tzv. koňování, tedy posílání věcí po provázcích mezi okny.

Na vraždě sběratele se kromě Janákové podílel 31. července 2017 i její tehdejší manžel Jaroslav Janák. Sběratele mincí a známek z Prahy vylákal pár pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad na Jičínsku střelila zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34 000 korun.

Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzán si za návod k vraždě odpyká osm let. Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janáka, který se přiznal a při policejních výsleších usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, poslal soud do vězení na 28 let.