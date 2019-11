Obsáhlé zdůvodnění Nejvyššího soudu se opírá o Janákové psychologický profil a závěry, které během předchozích líčení u Krajského soudu v Hradci Králové i soudů odvolacích vyplynuly z posudků znalců. Ty třicetiletou Janákovou vidí jako bezcitnou a neschopnou sebereflexe. „Nepociťuje žádnou lítost, netrpí pocitem viny a potřebou napravit to, co způsobila, odpovědnost za svá selhání připisuje druhým,“ uvádí se mimo jiné ve zdůvodnění.

Nejen brutalitou se Petra Janáková zapsala do povědomí veřejnosti.

Těhotná

Na jaře vyšlo najevo, že Petra Janáková v hradecké vazební věznici otěhotněla. Bezprecedentní případ znamenal pro Janákovou propuštění z výkonu trestu (ze zákona, do jednoho roku věku dítěte), pro hradeckou vazební věznici pak rozsáhlé vyšetřování – Janáková totiž obvinila hned tři dozorce ze znásilnění. Vzorky DNA, které kriminalisté odebrali jejímu synovi, však ukázaly jiným směrem. Otcem dítěte je někdejší spoluvězeň. Nedlouho poté policie Janákovou zadržela, obvinila z křivého obvinění a soud ji poslal do vazby. V ní může podle mluvčího Krajského soudu v Hradci Králové Jana Kulhánka pobýt až tři roky. S největší pravděpodobností se tak ovšem nestane. V září příštího roku se žena, kterou znalci z oboru psychologie u soudu popsali jako „časovanou bombu“, bude muset vrátit zpět do opavské věznice: do konce trestu jí zbývá 28 let.

Krajský soud v Ostravě ve středu Petru Janákovou nečekaně poslal zpět do výkonu trestu ve věznici v Opavě. Zamítl totiž její stížnost na vazbu, kterou na ni minulý měsíc uvalil opavský soud.

Chronologicky - případ v datech:



V červenci 2017 Petra Janáková se svým tehdejším manželem a dalším mužem vylákala sběratele mincí do polí na Jičínsku. Tam ho chladnokrevně zezadu zastřelila a ukradla mu peníze.



V říjnu 2018 Krajský soud v Hradci Králové odsoudil Janákovou na doživotí.



Letos v březnu zmírnil Vrchní soud, kam se Janáková odvolala, doživotí na třicet let.



Na jaře letošního roku vyšlo najevo, že Janáková ve vazební věznici v Hradci Králové, kde čekala na výsledek odvolání k Vrchnímu soudu, otěhotněla. Krátce nato ji soud podle zákona propustil z vězení.



31. srpna Janáková porodila syna.



V říjnu soud uvalil na Janákovou vazbu kvůli křivému obvinění dozorců ze znásilnění.