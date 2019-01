Vysoké Mýto – Pavel Pekár, který je obžalován z brutální vraždy šestatřicetileté ženy, u královéhradeckého soudu svou vinu odmítl. Ve středu však vypovídal muž, který tvrdil, že se mu Pekár ve věznici k činu přiznal a prozradil mu i to, jak jej spáchal.

Obžalovaný Pavel Pekár přichází v doprovodu policejní eskorty k jednání soudu. | Foto: Deník/Jan Pruška

Svědek řekl, že se s Pekárem seznámil loni v srpnu v brněnské věznici. Dali se od řeči a Pekár mu tvrdil, že byl zadržen kvůli vraždě komplice, ale že na něj policie nic nemá.

Pak se však prý muž v časopise zabývajícím se kriminálními případy dočetl o vraždě matky čtyř dětí a okolnostech vyšetřování a na Pekára uhodil. Podle něj Pekár nezapíral, popsal, jak ženu zavraždil, jak ji naložil do auta a vyhodil v lese a že mrtvolu našel myslivecký pes. Chlubil se, že už hodinu a půl po vraždě se procházel po náměstí se svou přítelkyní a jejím dítětem v kočárku a že jeho příbuzní policii sdělili, že v době vraždy byl u nich, ačkoliv to nebyla pravda.

„Hovořili jsme o tom i na dalších vycházkách a on mi doplňoval detaily," řekl ve středu soudcům svědek, kterého eskorta přivezla z kuřimské věznice. Pekár mu prý prozradil, že ženinu mrtvolu odvezl renaultem, který si žena toho dne půjčila od svého bývalého přítele. Policii pak řekl, že mu žena auto svěřila, aby je dal opravit. Zabil ji prý proto, že mu měla přinést čtvrt milionu korun za věci, které ukradli, ale ona peníze prohrála v automatech.

„Dlouho jsem zvažoval, co mám dělat, ale pak jsem napsal kriminálce do Jihlavy, která případ vyšetřovala. Nechtěl jsem, aby mu to prošlo, už proto, že čtyři děti zůstaly bez matky," prohlásil svědek.

Žena z Pardubicka byla zavražděna loni v březnu. Podle obžaloby ji Pekár tloukl a kopal do hlavy, bodal ji nožem a nakonec ji uškrtil rukama a kabelem. Tělo hodil do příkopu v lese na Žďársku. Padesátiletému muži hrozí 15 až 20 let vězení či dokonce doživotní trest.