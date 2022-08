"Po zákonné výzvě se hlídka dožadovala otevření dveří, na což však nikdo nereagoval. Jelikož měli policisté důvodnou obavu o život a zdraví lidí a věc nesnesla odkladu, rozbili u uzamčených vchodových dveří skleněnou výplň a vstoupili do domu. Následně na místě zadrželi podezřelého muže, omezili ho na osobní svobodě a eskortovali do policejní cely," popsala zákrok policejní mluvčí Eliška Majerová.

Video ze zásahu policistů zachycuje rozbití vchodových dveří, zpoza kterých se ozývají ženské výkřiky.

Zdroj: Youtube

Zraněné ženě policisté poskytli první pomoc a předali ji do péče lékařům. Ti ji následně v kritickém stavu letecky dopravili do hradecké fakultní nemocnice.

Na podnět policejního komisaře podal státní zástupce návrh na vzetí útočníka do vazby a v pondělí 8. srpna soudce návrh akceptoval. Obviněný muž byl převezen do vazební věznice. V případě prokázání viny si za mřížemi posedí až deset let natvrdo.

