Varnu si postavili dokonce i v areálu kempu, kde právě probíhaly letní tábory. Rozhodně to není na Jičínsku ojedinělý případ, přesto je na tom okres v počtu evidovaných případů v souvislosti s drogami poměrně dobře. Za poslední rok zaznamenali policisté na Jičínsku celkem 58 skutků spojených s toxikománií, což je druhé nejnižší číslo ze všech okresů v Česku. "Drogová kriminalita je latentní, chybí zde oznamovatel, poškozený. Proto je potřeba velké úsilí, aby se ji podařilo odhalit," vysvětluje policejní mluvčí Eliška Majerová. Náročné je také skutky dokázat. Málokterý odběratel je ochotný svědčit proti svému dealerovi.

Za posledních několik let se policistům na Jičínsku podařilo odhalit hned několik velkých případů držení, distribuce a užívání omamných a psychotropních látek. Pro zmíněné mladíky, kteří údajně na mnoha místech nejen kolem Jičína, ale také na Semilsku vařili pervitin, si přijela krajská zásahovka 6. září. K jejich obvinění vedla dlouhá cesta. Kriminalisté několik měsíců získávali důkazy o tom, že z volně dostupných drog opakovaně vyráběli drogy, které následně sami užívali, případně je prodávali dál. Vařit měli na veřejných místech, na polích, v lese, ale také v garáži a v rodinném domě a v chatce rekreačního kempu nedaleko Jičína. "Zároveň se také měli dopouštět majetkové trestné činnosti," doplnila Majerová. Mladší z mužů nemá kvůli drogám oplétačky s policií poprvé. Jako recidivistovi mu hrozí až 10 let za mřížemi. Jeho kolega by v případě prokázání viny mohl strávit ve vězení až 5 let.

Z domu i z ciziny

Na Jičínsku je podle policie největší poptávka po pervitinu a marihuaně. Právě tyto drogy se policistům daří nejčastěji zachytit, zároveň je nejjednodušší je připravit doma. Marihuanu si její uživatelé pěstují především doma a na zahradě, využívají k tomu ale také volně dostupná místa - lesy, pole. "V případě pervitinu se zde rovněž daří odhalovat varny, avšak většinou menší, kdy jedna nebo více osob, v malých objemech, v řádech desítek gramů, vyrábí pervitin z volně dostupných léčiv s obsahem pseudoefedrinu," uvedla Majerová.

Tím ale poptávka po drogách nekončí. V menší míře se na Jičínsku vyskytuje také kokain, LSD a extáze. Podle Majerové občas policisté narazí také na léčiva s obsahem opiátů, jako je Tramal a Rivotril, ale také na velmi nebezpečný Fentanyl. Ty jsou ovšem na výrobu složitější, proto je dováží odjinud. "Většina omamných a psychotropních látek se dováží z okolních větších aglomerací, zejména z Mladoboleslavska, Liberecka a z Prahy. Léky na výrobu pervitinu jsou volně dostupné, případně dovezené z Polska," uvedla Majerová. Častý je ale také dovoz drog ze zahraničí.

Důkazy v akci RAJEC.Zdroj: PČR

V minulosti se podařilo chytit například muže z Hořicka, který ve velkém dovážel kokain a extázi z Holandska. "Dovážel do ČR tablety extáze v počtu několika set kusů a kokain v řádu desítek gramů, které z části sám spotřeboval, z části dále distribuoval dalším osobám. K dovozu využíval jak leteckou, tak autobusovou dopravu," vysvětlila Majerová. Kvůli pandemii covidu a uzavření hranic v loňském roce se ale musel mezinárodní trh s drogami proměnit. V současnosti je uživatelé nejčastěji objednávají na internetu, zaplatí ve virtuální měně a domů jim pak přijdou poštou. "Koncová distribuce některých omamných a psychotropních látek spojených se situačním užíváním, byla významně ovlivněna opatřeními omezujícími hromadné akce. Na významu nabyly formy distribuce spojené s virtuálním prostředím, sociálními sítěmi v otevřeném i skrytém internetu," uvádí výroční zpráva Národní protidrogové centrály za rok 2020.

Balíčky od příbuzných do vězení

Samostatnou kapitolu v drogové problematice Jičínska tvoří věznice ve Valdicích. S nárůstem drogově závislých vězňů roste také počet případů pašování omamných látek za vězeňské mříže. Před rokem se kriminalistům při rozsáhlé akci s názvem RAJEC podařilo obvinit celkem 15 lidí za 19 drogových skutků souvisejících s ponášením drog do Valdic. Pachateli byli většinou rodinní příslušníci odsouzených narkomanů, kteří spolu s vězni tvořili organizovanou skupinu. Podle policejní mluvčí Magdalény Vlčkové obvinění velmi promyšleně pronášeli při návštěvách balíčky drog například ve spodním prádle. Mezi obviněnými vyčnívá například jednasedmdesátiletá žena, kterou po telefonu instruoval její vnuk odsouzený ve Valdicích za jiný trestný čin. "Na případu pracovali kriminalisté z ÚO Jičín, Toxi team KŘP KHK a další složky PČR. V současné době probíhají soudy, kdy větší část pachatelů je již odsouzená," doplnila k případu Majerová.

Strategie na propašování drog do věznic jsou mnohdy opravdu rafinované a připomínají scény z amerických seriálů. Známí mimo věznici používají například falešné stránky časopisů, do kterých je vlepená zásilka drog, lahvičky od kosmetiky a podobné osobní předměty. Z toho důvodu ve věznicích platí přísné kontroly korespondence, které provádí zkušení dozorci.

Narkomani v Jičíně jsou, berou ale skrytě

Podle Elišky Majerové jsou nejčastějšími pachateli drogové kriminality sami narkomani. "Nedá se říct, že by to byli častěji muži nebo ženy. Věkové spektrum je v celém rozsahu již od 13 nebo 14 let a starší, včetně seniorů," doplnila. Policisté na Jičínsku ročně uspořádají desítky preventivně vzdělávacích akcí zaměřených především na mládež.

Podle velitele jičínské Městské policie Karla Juryci se ve městě stále pohybuje mnoho drogově závislých lidí, není je ale tolik vidět. "Říká se, že tady u nás je toxikománie skrytá. Hodně rozšířená je marihuana. Ale často nás někdo volá, abychom přijeli uklidit stříkačky, takže tady evidentně jsou i tací, kteří berou nitrožilně. Objevují se stále na stejných místech, vždy jich najdeme hodně ve křovích okolo rybníku Šibeňák, občas ale také v Zámeckém parku," uvedl.

Odhalováním případů, jako byla varna pervitinu v areálu letního tábora, se Policie ČR zabývá dlouhé měsíce. Městská policie má podle Juryci na starost právě úklid a případně i prevenci. "Drogovou problematiku po stránce trestné činnosti si hlídá Policie ČR a my se jim do toho nepleteme. Někdy mají nasazeného člověka mezi nimi a my bychom do to akorát vpadli, jako slon do porcelánu," vysvětlil.