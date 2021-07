U hradeckého krajského soudu v úterý pokračoval soudní proces se známým náchodským masérem a sportovcem Martinem Horákem. Ten měl údajně během čtyř let sexuálně obtěžovat šestici žen, za což mu v případě prokázání viny hrozí až 10 let za mřížemi.

Obžalovaný náchodský sportovec Martin Horák | Foto: Deník

O svých nepříjemných zážitcích u náchodského maséra vypovídaly včera u soudu postupně čtyři ženy ve věkovém rozpětí více než 50 let. Nejmladší z poškozených docházela na masáže za Horákem už několik let s doprovodem rodičů. Těsně po dovršení 18 let přijela na masáž poprvé sama autem. Podle dívky měl Horák neustále narážky na její vzhled a v průběhu masáže ji začal osahávat intimních partiích. „Bála jsem se, že by mě mohl znásilnit, byla jsem zticha, abych ho ještě víc nevyprovokovala,“ řekla dívka u soudu.