Obíral o majetek lidi v nesnázích. Dostal osmiletý trest

Za lichvu a rozsáhlé podvody s nemovitostmi poslal v pondělí soud na osm let do vězení osmatřicetiletého Miroslava Havlíčka z Trutnova. Muž podle obžaloby mimo jiné zneužil tíživé situace ženy, které hrozila exekuce, a půjčil jí 90 tisíc korun s tím, že mu do dvou let musí zaplatit 414 tisíc korun.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Jindy společně s dalšími lidmi vylákali od duševně nemocné ženy dům v České Skalici nebo využili omezených rozumových schopností starého muže, který vlastnil nemovitosti a parcely na Hradecku, a způsobili mu škodu devět milionů korun. Některé z případů soud projednával při jiném hlavním líčení, tentokrát se věnoval obžalobě z lichvy. Případ se stal v roce 2007 v Trutnově. Do domu padesátileté ženy přišli exekutoři, žádali po ní okamžité zaplacení 90 tisíc korun za dluhy jejího syna a hrozili zabavením majetku. Žena si zkoušela půjčit peníze v bankách, ale neuspěla a její syn proto zavolal Havlíčkovi. Obžalovaný jí půjčit 90 tisíc korun, ale uzavřel s ní smlouvu na 255 tisíc a na úrok 45 tisíc. Za rok, kdy končila splatnost půjčky mu tedy měla vrátit 300 tisíc korun. Půjčku si ještě nechal zajistit zástavní smlouvou k polovině budovy, kterou žena vlastnila. „Navíc ve smlouvě o půjčce stanovil další nepřiměřené sankce za neuhrazení půjčky v době její splatnosti tak, že v prosinci 2009 byla žena podle smlouvy o půjčce povinna zaplatit oproti původně půjčeným 90 000 korunám částku 414 000 korun,“ uvádí se v obžalobě. Cizinec ženám nabízel pohlavní styk a obtěžoval je Přečíst článek › To už byla žena v úzkých a musela svou polovinu budovy prodat. Havlíček jí tak způsobil škodu ve výši 324 tisíc korun. „Základním důkazem se staly výpovědi poškozených lidí,“ řekl včera předseda senátu Krajského soudu v Hradci Králové Miroslav Mjartan. Havlíček se u soudu zodpovídal celkem ze šesti skutků, většiny z nich se dopustil ve spolupachatelství. Jeho komplici už si rozsudek po hlavním líčení, které Miroslav Mjartan označil za rozsáhlé a dlouhodobé, vyslechli. Mezi poškozené patřil také cizinec, u kterého využili toho, že neuměl česky, a při uzavírání smlouvy o půjčce na čtvrt milionu korun mu podstrčili i smlouvu o půjčce ve výši 1 370 tisíc korun a smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k domu a pozemkům v Malých Svatoňovicích. Obžalovanému hrozil až desetiletý trest, nakonec mu soud udělil osmileté odnětí svobody, Trest je souhrnný, takže do něj patří i trestné činy, za které byl odsouzen už dříve, například návod ke krádeži, podvod, podílnictví či pomoc k úvěrovému podvodu. Havlíček se proti rozsudku na místě odvolal, státní zástupce a zmocněnci poškozených si ponechali lhůtu. Policie hledá majitele ukradeného kola Přečíst článek › Obětem musí zaplatit

Kromě odnětí svobody soud Havlíčkovi udělil také peněžitý trest ve výši 200 tisíc korun. Pokud je do stanovené lhůty nezaplatí, čeká ho náhradní trest v podobě půlročního vězení.



Soudci také rozhodli o propadnutí věcí, které byly zajištěny jako náhradní hodnota za výnos z trestné činnosti. Je mezi nimi Havlíčkův byt v Náchodě, dům a parcela v malých Svatoňovicích a další nemovitosti, ale také peníze z účtu obžalovaného až do výše 16,7 milionu korun a peníze z účtu jeho penzijního připojištění. Podle rozsudku musí navíc Havlíček lidem, kteří se podle obžaloby stali oběťmi jeho trestné činnosti, uhradit škodu v celkové výši asi deseti milionů korun.

Autor: Ivana Vitovská