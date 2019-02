Jičínsko - Uplynulý víkend byl na Jičínsku ve znamení opilých řidičů, kteří řídili motocykly, osobní auta i kamiony.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

V pátek 24. srpna krátce po druhé hodině ranní došlo v jedné z jičínských heren k potyčce mezi šestadvacetiletým mužem a dvěma hosty. Útočník měl zřejmě navrch, neboť svým protějškům způsobil drobné zranění. Navíc jednomu z nich poškodil dioptrické brýle. Případ šetří jičínští policisté jako přestupek proti občanskému soužití.



Velmi neopatrně si počínala v dopoledních hodinách zákaznice v jednom ze soboteckých obchodů, která si ponechala v nákupním košíku peněženku. Její nepozornosti zřejmě využil neznámý pachatel, který peněženku odcizil. Spolu s ní si tak zloděj přišel na hotovost ve výši 900 korun. Případ šetří sobotečtí policisté jako přestupek proti majetku.



Po desáté hodině dopolední vyjeli jičínští policisté do ulice Pod Koželuhy, kde se neznámý pachatel vloupal do objektu bývalé prodejny. Uvnitř demontoval a následně odcizil dva kotle Viadrus, elektroinstalaci a rozvody topení. Celková škoda byla vyčíslena na 170 tisíc korun. Po pachateli, kterému za přečin krádeže hrozí až pět let vězení, pátrají jičínští kriminalisté.



Ve večerních hodinách kontrolovala policejní hlídka v Dětenicích osobní vozidlo Fiat Uno, které řídil třiačtyřicetiletý muž. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přes 0,6 promile alkoholu. Za jízdu v opilosti teď řidiči hrozí ve správním řízení vysoká pokuta a několikaměsíční zákaz řízení všech motorových vozidel.



Po devatenácté hodině kontrolovali novopačtí policisté železniční zastávku, kde měl notně opilý muž poškodit zařízení. Na místě zjistili, že se jedná o místního občana, který byl sice opilý, ale žádnou škodu nezpůsobil. Poté, co muže hlídka napomenula, odešel v klidu domů.



V noci oznámila na linku 158 žena z Lužan, že má strach o své bratry, kteří se mezi sebou rvou. Po příjezdu hlídky už byl v rodině naprostý klid a nikdo z nich nic oznamovat nechtěl. I když se policisté nedozvěděli, co bylo příčinou sporu, přesto všem alespoň řádně domluvili.

V sobotu 25. srpna se krátce před jednou hodinou ranní obrátil na policii opilý muž z Nové Paky s tím, že ho někdo napadl v parku. Hlídka, která vyjela na místo, zjistila, že se jedná o místního občana, který si rád vymýšlí. I tentokrát se jeho oznámení nezakládalo na pravdě. Nikdo ho totiž nenapadl, muž chtěl pouze odvézt domů. Vzhledem k tomu, že policie není taxislužba, musel se domů dopravit „ po svých".



Pětatřicetiletá řidička osobního vozidla BMW se krátce před druhou hodinou ranní zřejmě plně nevěnovala řízení vozidla a na obchvatu Jičína sjela na tříramenné křižovatce do příkopu, kde havarovala. Při nehodě utrpěla řidička a její tři spolujezdci lehká zranění, se kterými byli převezeni na ošetření do jičínské nemocnice. Alkohol byl u řidičky na místě vyloučen dechovou zkouškou, celková škoda byla vyčíslena na 100 tisíc korun.



Před čtvrtou hodinou ranní oznámil na lince 158 silně opilý mladík, že mu v Jičíně na diskotéce někdo odcizil mikinu. Hlídka, která vyjela na místo, se od oznamovatele dozvěděla, že ji už našel. Vzhledem k tomu, že se choval velmi drze a arogantně, policisté mu doporučili, aby šel raději domů. Muž na doporučení policistů nedbal a po jejich odjezdu opakovaně volal na linku 158, kterou blokoval nesmyslnými oznámeními. A tak ho policista upozornil, že pokud bude nadále linku blokovat, mohl by skončit v protialkoholní záchytné stanici. To zřejmě zabralo, neboť se více neozval.



Krátce před pátou hodinou ranní došlo v Nové Pace nedaleko železniční zastávky ke střetu osobního vlaku s jednadvacetiletou ženou, která následkům zranění na místě podlehla. Případ šetří jičínští kriminalisté.



V odpoledních hodinách vyjeli jičínští policisté do Vokšic, kde neznámý pachatel odcizil z novostavby přívodní elektrické kabely. Celková škoda byla vyčíslena na téměř 2 tisíce korun. Po pachateli pátrají jičínští policisté, kteří případ šetří jako přestupek proti majetku.



V pozdních nočních hodinách kontrolovali policisté u Hořic nákladní vozidlo Mercedes – Benz Actros, jehož řidič přejížděl z jednoho jízdního pruhu do druhého. Muži zákona hned zjistili, co bylo příčinou jeho neobvyklé jízdy. Byl to alkohol, kterým se devětačtyřicetiletý řidič řádně posilnil. V dechu mu policisté naměřili neuvěřitelných 2,37 promile alkoholu. Řidič neustále policistům opakoval, že nic neudělal, a aby ho okamžitě pustili. Ti jeho prosby nevyslyšeli a navíc ho převezli do protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích, kde strávil zbytek noci. Následující den si pak vyslechl ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až roční vězení.

V neděli 26. srpna ráno zastavila policejní hlídka v Milovicích motocykl Simson, který řídil jednačtyřicetiletý muž. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přes 0,6 promile alkoholu. Z tohoto důvodu mu policisté zakázali další jízdu a zadrželi řidičské oprávnění. Za jízdu v opilosti teď řidiče čeká „tučná" pokuta a zákaz řízení všech motorových vozidel.



Po poledni natankoval u benzínové čerpací stanice v Kopidlně neznámý řidič do motocyklu 16 litrů benzínu a poté bez zaplacení ujel. Obsluze tak dluží 600 korun. Případ šetří kopidlenští policisté jako přestupek proti majetku.

V odpoledních hodinách vyjeli muži zákona do Záhub, kde se neznámý pachatel vloupal do jedné z rekreačních chalup. V pokoji pak odcizil přijímač k satelitu, kameninové půllitry, oblečení, v kůlně motor a v garáži dvoukolovou káru. Majitel vyčíslil škodu na nejméně 8 tisíc korun. Po pachateli pátrají soboteční policisté, kteří případ šetří jako přečin krádeže a porušování domovní svobody.



Na neukázněné motoristy, kteří v Dětenicích nerespektovali dopravní značení a parkovali na místech, kde je to zakázáno, si posvítili dopravní policisté. Krátce před třináctou hodinou dostali nezodpovědní řidiči od policistů poslední možnost, aby si přeparkovali. Kdo tak neučinil, měl smůl a musel sáhnout hlouběji do peněženky. Pokuta za špatné parkování totiž činila 2 tisíce korun. A tak se některým výlet do dětenické krčmy pořádně prodražil.



Ve večerních hodinách se na autobusovém nádraží v Hořicích měli fyzicky napadat dva muži. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o místní bezdomovce, kteří se nenapadali, prý se jen kočkovali. I tak policisté oběma řádně domluvili a vysvětlili, jak se mají na veřejnosti chovat. (PČR)