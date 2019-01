Jičínsko – Hořičtí profesionální a dobrovolní hasiči byli v sobotu v odpoledne přivoláni k dopravní nehodě osobního automobilu, která se stala na výjezdu z Hořic ve směru na Miletín.

Nehoda osobního automobilu u Ostroměře. | Foto: Archiv HZS

Vozidlo po smyku vjelo do příkopu. Došlo k úniku oleje na vozovku. K pomoci s úklidem komunikace byla přivolána Správa a údržba silnic. Hasiči únik zasypali sorbentem a uklidili. Nehoda se obešla bez zranění.

Profesionální hasiči z Hořic pak vyjížděli v neděli v odpoledne do Ostroměře k dopravní nehodě osobního vozidla, které vyjelo mimo komunikaci do pole (na snímku z archivu HZS). Hasiči provedli na vozidle protipožární opatření a uklidili místo události. Dvě osoby byly zraněny. Zdravotnická záchranná služba je odvezla na ošetření do nemocnice. (hzs)

Krádež peněženky

Jičínští policisté pátrají po neznámém pachateli, který v pátek 15. dubna dopoledne odcizil mladé ženě v Jičíně v Jungmannově ulici peněženku, kterou měla uloženou v postranní kapse kalhot. Zloděj zřejmě využil její chvilkové nepozornosti a peněženku, ve které se nacházela hotovost, platební karta a osobní doklady jí vzal. Celková škoda byla vyčíslena na 700 korun. Pachateli za přečiny krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí až dva roky vězení.

Havárie cyklisty

V pátek 15. dubna večer jel jednaosmdesátiletý cyklista na horském jízdním kole ve směru od Sobotky na Dolní Bousov. Na rovném úseku vozovky nezvládl řízení a přejel do protisměru, kde havaroval do silničního příkopu. A nebylo se co divit. Muž byl totiž opilý. Provedená dechová zkouška u něj prokázala 1,9 promile alkoholu. Navíc při nehodě utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen na ošetření do jičínské nemocnice.

Zloděje čekalo nemilé překvapení

V noci na neděli 17. dubna se vloupal neznámý pachatel do jedné z provozoven v Rohoznici, kde v kanceláři odcizil uzamčený 120 kilogramový trezor. Jaké bylo asi jeho překvapení, když trezor otevřel a zjistil, že je prázdný. I tak svým jednáním způsobil majiteli škodu ve výši nejméně 44 tisíc korun. Případ šetří hořičtí policisté jako přečiny krádeže a poškození cizí věci, za což pachateli hrozí až dva roky vězení.

Řídil, i když nesměl

V neděli 17. dubna odpoledne kontrolovala policejní hlídka u obce Zelenecká Lhota osobní vozidlo Renault Laguna, které řídil šestadvacetiletý muž. Během kontroly policisté zjistili, že nemá za volantem co dělat, neboť má rozhodnutím Městského úřadu v Lysé nad Labem uložen do roku 2017 zákaz řízení všech motorových vozidel. Z tohoto důvodu si vyslechl ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. por. Hana Klečalová