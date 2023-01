Hlídka se společně se zadrženým následně vrátila do Máchovy ulice k autu. To ale po vyskočení řidiče způsobilo další malér. Nekontrolovatelně pokračovalo v jízdě až ke garážím, kde narazilo do stojící Škody Fabia. Fabia vlivem nárazu přejela předním kolem nohu svého sedmašedesátiletého majitele, který zrovna doléval provozní kapalinu. Zraněného muže byl předali policisté do péče lékařů byl převezen do nemocnice.

Zdroj: Youtube

Muže, který melu způsobil, následně policisté podrobili lustraci a zjistili, že na něj byl v Mladé Boleslavi vydán předchozí souhlas se zadržením a má na krku několik platných zákazů řízení.Dechová zkouška na místě vyloučila přítomnost alkoholu, řidič se odmítl podrobit orientačnímu testu na drogy a lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.

"Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což muži v případě odsouzení hrozí až dva roky za mřížemi. Případem se i nadále zabýváme, na základě výsledku lékařské zprávy staršího muže může dojít k rozšíření právní kvalifikace," doplnila Pospíšilová.