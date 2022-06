Pohřešování Milana Gorol'a oznámili v neděli 26. června po 18. hodině jeho rodiče poté, co se z víkendové akce nevrátil domů. "Za účelem jeho vypátrání byla včera zorganizována pátrací akce, do které bylo nasazeno celkem 15 policistů, psovodi a tým STOPA, kteří prověřili kemp a jeho okolí, blízké a kamarády a zdravotnická zařízení, avšak pohřešovaného se do současnosti nepodařilo vypátrat," uvedla mluvčí policistů Eliška Majerová.