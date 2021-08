Pětinásobný mistr Evropy a dvojnásobný mistr světa v silovém trojboji včera vůbec poprvé osobně dorazil k soudnímu líčení. Všechny činy, které mu státní zástupkyně kladla za vinu, před soudem důrazně odmítl.

„Je to vykonstruované a nesmyslné. Se svou partnerkou jsem od 16 let, nikdy bych jí to neudělal. Ty ženy by spíš potřebovaly pomoct,“ řekl na adresu šestice žen, které proti němu před soudem svědčily.

Obhajoba poukazovala na to, že všechny poškozené se už dříve léčily s psychickými problémy. Sám Horák pak před soudem řekl, že motivací k údajně křivým výpovědím byla zřejmě závist. „Jsem v Náchodě známou osobností, zrekonstruoval jsem v té době barák a plot a koupil si auto. Myslím, že je to závist,“ vypověděl Martin Horák.

Kromě Horáka hovořil včera před soudem i soudní znalec Jan Kolomazník. Obžalovaný podle něj netrpí duševní chorobou ani sexuální deviací. „Pokud se trestného činu dopustil, byl schopen rozpoznat důsledky takového jednání,“ dodal znalec.

Státní zástupkyně Lucie Žabková navrhla pro Horáka trest nad spodní hranicí pětileté sazby. Ve své závěrečné řeči zdůraznila, že šestice žen neměla žádný motiv ke křivému obvinění. Navzájem se neznaly, základ jejich výpovědí se v průběhu času neměnil a žádná z žen nežádala u soudu peníze jako náhradu škody.

Horákova obhájkyně naopak důvěryhodnost svědků i znalců zpochybnila. „Vyšetřování probíhalo jednostranně a účelově. Bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Za dva a čtvrt roku, kdy běží řízení, také nepřibyla žádná další obvinění a klienti se k panu Horákovi stále vrací,“ argumentovala obhájkyně a navrhla úplné zproštění obžaloby.

SOUDCE HORÁKOVI NEUVĚŘIL

Náčelník TJ Sokol Náchod Martin Horák se může pyšnit od roku 2016 nejenom světovým titulem v silovém trojboji, ale také dalšími úspěchy.Zdroj: archiv Martina HorákaKrajský soud se nakonec víceméně ztotožnil s návrhem státní zástupkyně. Horáka poslal na pět a půl roku do věznice s ostrahou. Podle rozsudku Horák dvě ženy znásilnil a na další čtyři vyvíjel sexuální nátlak, přičemž tím minimálně jedné z nich způsobil takovou psychickou újmu, že byl odsouzen i za těžké ublížení na zdraví. Podle rozsudku také nesmí Horák dalších pět let po propuštění z vězení vykonávat masérskou činnost.

„Hlavními důkazy jsou výpovědi poškozených. Ženy neměly důvod křivě svědčit. Soud také nemá důvod se domnívat, že by znalecké posudky nebyly objektivní,“ odůvodnil rozsudek soudce Jiří Vacek.

Horákovi původně hrozil až dvojnásobný trest, polehčující okolností pro něj bylo to, že dosud nebyl soudně trestán. Úterní rozsudek zatím není pravomocný, obhájkyně i státní zástupkyně si totiž ponechaly lhůtu pro odvolání.

OBTĚŽOVAT MĚL BABIČKU I VNUČKU

Všechny ženy, které čelily ze strany Martina Horáka sexuálnímu násilí, před soudem vypovídaly už v předchozích týdnech. Shodly se na tom, že vzhledem ke statné postavě Horáka věděly, že by se mu neubránily. Kromě masáží se totiž Horák věnuje i vrcholovému sportu a je dokonce dvojnásobným mistrem světa v silovém trojboji.

Mezi obětmi jeho sexuálního násilí byly velké věkové rozdíly. Zatímco nejmladší poškozené bylo jen 18 let, nejstarší ženě 70. Seniorku masér znásilnil podle soudu bezprostředně poté, co masíroval její vnučku. Ta přitom v té době seděla ve vedlejší místnosti a čekala na babičku.

„Ženy neměly důvod křivě svědčit. Navzájem se neznaly, jde o široké spektrum žen všech věkových kategorií. Nezdá se mi že silový trojboj je sport, který hýbe touto zemí nebo regionem a motivací žen by měla být závist.“ soudce Jiří Vacek